0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости
- 53 0

День финансов, 31 октября: о самых богатых украинцах💵, рекордную прибыль банков💰 и доходы майнеров⛏️

День финансов, 31 октября: о самых богатых украинцах&#128181;, рекордную прибыль банков&#128176; и доходы майнеров&#9935;&#65039;

Четверг, 31 октября. Про “страшные” 🎃 доходы и прибыль.

Рейтинг самых богатых украинцев. Инвесткомпания Dragon Capital представила ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев. Первые места, как и в прошлом году, заняли Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Вадим Новинский. При этом пять богатейших украинцев за год потеряли $3,8 млрд. Суммарный вес Золотой сотни Украины — $34,8 млрд

Города с самой высокой средней зарплатой. По данным министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова, оказывается, самая высокая средняя зарплата по Украине вовсе не в столице. И даже не во Львове, Одессе или Харькове. Не будем больше томить вас интригой, лучше читайте все сами.

Доходы майнеров с “битка”. Совокупный доход майнеров составил около $15 млрд с момента запуска Bitcoin в 2009 году. Из них $1 млрд — это комиссионные вознаграждения. Об этом пишет аналитик Яссин Элманджи.

ТОП-50 прибыльных госпредприятий Украины. В Украине насчитывается около 3,2 тыс. государственных предприятий. Аналитики выяснили, в каких сферах работают самые прибыльные из них. В этом списке много громких названий: “Укрзализныця”, “Нафтогаз”, “Укрпочта”, “Энергоатом”, “Антонов”, аэропорт “Борисполь”, несколько облэнерго и другие.

Рекордная прибыль банков. Как сообщают в НБУ, прибыль украинских банков достигла рекордного уровня. В январе-сентябре 2019 года платежеспособные банки получили 48,35 млрд грн чистой прибыли, что в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом доходы банков за девять месяцев текущего года выросли на 28%.

Когда прибыль = знания про курс. Чего ожидать в ближайшую неделю от валютного рынка, и как повлияет на курс отмена лимита на покупку валюты? В новом видео финансовый эксперт ответил на актуальные вопросы пользователей канала Finance.ua.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.