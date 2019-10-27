День финансов, 31 октября: о самых богатых украинцах💵, рекордную прибыль банков💰 и доходы майнеров⛏️

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Четверг, 31 октября. Про “страшные” 🎃 доходы и прибыль.
Рейтинг самых богатых украинцев. Инвесткомпания Dragon Capital представила ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев. Первые места, как и в прошлом году, заняли Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Вадим Новинский. При этом пять богатейших украинцев за год потеряли $3,8 млрд. Суммарный вес Золотой сотни Украины — $34,8 млрд
Города с самой высокой средней зарплатой. По данным министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова, оказывается, самая высокая средняя зарплата по Украине вовсе не в столице. И даже не во Львове, Одессе или Харькове. Не будем больше томить вас интригой, лучше читайте все сами.
Доходы майнеров с “битка”. Совокупный доход майнеров составил около $15 млрд с момента запуска Bitcoin в 2009 году. Из них $1 млрд — это комиссионные вознаграждения. Об этом пишет аналитик Яссин Элманджи.
ТОП-50 прибыльных госпредприятий Украины. В Украине насчитывается около 3,2 тыс. государственных предприятий. Аналитики выяснили, в каких сферах работают самые прибыльные из них. В этом списке много громких названий: “Укрзализныця”, “Нафтогаз”, “Укрпочта”, “Энергоатом”, “Антонов”, аэропорт “Борисполь”, несколько облэнерго и другие.
Рекордная прибыль банков. Как сообщают в НБУ, прибыль украинских банков достигла рекордного уровня. В январе-сентябре 2019 года платежеспособные банки получили 48,35 млрд грн чистой прибыли, что в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом доходы банков за девять месяцев текущего года выросли на 28%.
Когда прибыль = знания про курс. Чего ожидать в ближайшую неделю от валютного рынка, и как повлияет на курс отмена лимита на покупку валюты? В новом видео финансовый эксперт ответил на актуальные вопросы пользователей канала Finance.ua.
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