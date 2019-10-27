Рейтинг самых богатых украинцев

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Журнал НВ совместно с инвесткомпанией Dragon Capital представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев. Первые места, как и в прошлом году, заняли Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Вадим Новинский. Пять богатейших украинцев за год потеряли $3,8 млрд
Суммарный вес Золотой сотни Украины — $34,8 млрд (на $2,7 млрд меньше, чем год назад), причем $30,6 млрд из них приходится на первые 50 строчек.
Бессменным лидером рейтинга остается олигарх Ринат Ахметов. Он владеет более чем четвертой частью всего состояния 100 богатейших украинцев. Капитал Ахметова в 189 раз больше, чем у бизнесмена Александра Табалова, находящегося на сотом месте.
Первые шесть участников рейтинга — миллиардеры. Их общее состояние — $17,8 млрд, что всего на $1 млрд больше, чем у остальных 94 мультимиллионеров рейтинга вместе взятых.
Топ-5 богатейших украинцев, которые в сумме владеют $16,6 млрд, в этом году потеряли $3,8 млрд. Большая часть суммы, на которую обеднела сотня за год, это деньги Рината Ахметова. За год его состояние уменьшилось на $2,6 млрд. Больше всех приумножил свое состояние в абсолютном значении Дмитрий Фирташ — на $300 млн.
Первые пять мест в рейтинге занимают те же бизнесмены, что и в прошлом году. Единственное изменение — Коломойский обогнал Боголюбова (в прошлом году состояние обеих оценивалось в $1,6 млрд). Что касается второй части первой десятки, то из нее выпали владелец МХП Юрий Косюк (11-е место) и совладелец группы Приват Алексей Мартынов (12-е). Экс-президент Украины Петр Порошенко остался на шестом месте. Мажоритарный акционер Ferrexpo Константин Жеваго опустился на девятое место, уступив седьмое совладельцам Эпицентр-К Александру и Галине Герегам. В десятку попали также Дмитрий Фирташ (поднялся с 14-го на восьмое место) и Николай Злочевский (с 11-го на 10-е).
Первая десятка рейтинга:
Стоимость активов 100 самых богатых украинцев эквивалентна 23% ВВП Украины. Эта пропорция немного ниже, чем год назад — 28%, и совсем далека от показателя 2013-го — 40%.
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