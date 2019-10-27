Милованов назвал город в Украине с самой высокой средней зарплатой (инфографика)

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Самая высокая средняя зарплата по Украине – в Мариуполе.
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook.
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“Где самая высокая средняя зарплата? В Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, или Мариуполе? Ответ: в Мариуполе. На втором месте – Киев, на третьем – Днепр. Харьков и Одесса делят 4 и 5 места (почти одинаковые зарплаты)”, – отметил он.
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