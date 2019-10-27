Милованов назвал город в Украине с самой высокой средней зарплатой (инфографика)

Самая высокая средняя зарплата по Украине – в Мариуполе.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook.

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“Где самая высокая средняя зарплата? В Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, или Мариуполе? Ответ: в Мариуполе. На втором месте – Киев, на третьем – Днепр. Харьков и Одесса делят 4 и 5 места (почти одинаковые зарплаты)”, – отметил он.

Справка Finance.ua:

По данным Госстата, самую высокую среднюю оплату труда по-прежнему получают жители столицы – в среднем 15 620 грн

Госстат сообщал, что в сентябре 2019 года средняя зарплата в Украине по сравнению с августом выросла на 150 гривен – до 10 687 гривен в месяц.