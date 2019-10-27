Майнеры заработали за всю историю Bitcoin $15 млрд

Совокупный доход майнеров составил около $15 млрд с момента запуска Bitcoin в 2009 году. Из них $1 млрд — это комиссионные вознаграждения.

Об этом пишет аналитик Яссин Элманджи в своем Twitter-аккаунте.

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«Это официально. Сеть Bitcoin превысила $1 млрд совокупного дохода от комиссий», — написал аналитик, ссылаясь на данные ресурса мониторинга и статистики Coin Metrics.

Майнеры получают вознаграждение за создание новых блоков в сети Bitcoin и за проведение транзакций между участниками рынка. 15 октября этого года крупный инвестор отправил единой транзакцией 112 027 BTC, заплатив за перевод менее $4.