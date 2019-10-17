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Рада рассчитывает узаконить криптомайнинг уже в этом году

Рада рассчитывает узаконить криптомайнинг уже в этом году

Депутаты планируют принять законы, которые урегулируют криптоактивы и деятельность с ними в Украине уже в этом году, сообщил представитель депутатского объединения «Blockchain4Ukraine» Алексей Жмеренецкий (от «Слуги народа») в Facebook. Стоит отметить, что ранее в Кабмине сообщали, что планируют легализовать майнинг криптовалют за 2-3 года.

В частности, парламентарии намерены внести изменения в Налоговый кодекс, установив определение понятий «майнинг», «виртуальный актив», «криптоактив» и другие. Также народные избранники внесут изменения в законы о противодействии отмыванию средств, где учтут деятельность по криптовалюте.

«Кроме этого, мы опубликуем в течение двух недель законопроект о токенизации активов. Потенциально – это токенизация корпоративных и государственных активов на сотни миллиардов долларов с беспрецедентной прозрачностью Protected by Blockchain», – рассказал депутат.

Он добавил, что соответствующие законопроекты в Раде зарегистрируют как минимум 50 депутатов.

«Мы предложим президенту Владимиру Зеленскому определить их неотложными для быстрого рассмотрения, ведь это огромный потенциал экономического роста, который составит миллиарды долларов. То есть до Нового года мы запустим новую эпоху блокчейн-экономики в Украине», — резюмировал Жмеренецкий.

По материалам УБР
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