Сферы деятельности ТОП-50 прибыльных госпредприятий Украины (инфографика)

Сейчас в Украине насчитывается около 3,2 тыс. государственных предприятий. Для сравнения, в Польше их, по данным 2016 года, было чуть больше 300.

Аналитики выяснили, в каких сферах работают самые прибыльные госпредприятия Украины.

Об этом говорится на сайте youcontrol.com.ua

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовало перечень 50 государственных компаний с наибольшим показателем чистой прибыли за первое полугодие 2019 года. В нем есть много громких названий: “Укрзализныця”, “Нафтогаз”, “Укрпочта”, “Энергоатом”, “Антонов”, аэропорт “Борисполь”, несколько облэнерго и другие.

Сфера деятельности самых прибыльных предприятий

Как отмечает преподаватель Запорожского национального университета Константин Денисов: “В ТОП-50 есть много энергетических и оборонных предприятий. Первые являются естественными монополистами, вторые имеют высокий спрос на свою продукцию с учетом войны против России и экспортный потенциал украинского оружия”. Также, по мнению эксперта, свое место в рейтинге заняли госпредприятия, занимающиеся производством уникальной (ГП “Антонов”, полиграфкомбинат “Украина”) или высокотехнологичной продукции (КБ “Луч”)”.

Самые успешные госпредприятия по регионам

27 госпредприятий из ТОП-50 зарегистрированы в Киеве. Однако часть из них имеет разнообразную географию подразделений. Среди них – “Энергоатом” (около 20 подразделений, в том числе мощные атомные станции в Запорожской, Хмельницкой и Ровенской областях), “Укрзализныця” (почти 40 подразделений), “Укрпочта” (около 30 подразделений). А вот столичный “Укрспецэкспорт” имеет представительства даже в Пакистане, Китае, Алжире и Египте.

Среди украинских регионов, кроме Киева, самые успешные госпредприятия чаще других представляли Николаевскую и Харьковскую области.

Большинство стабильно прибыльные и занимаются экспортом. 28 государственных предприятий из ТОП-50 самых прибыльных попали в перечень за I полугодие 2019 года не случайно – это стабильный результат их работы. Все они в течение 2013-2018 годов были прибыльными.