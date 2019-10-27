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Прибыль украинских банков достигла рекордного уровня - Нацбанк

Прибыль украинских банков достигла рекордного уровня - Нацбанк

В январе-сентябре 2019 года платежеспособные банки получили 48,35 млрд грн чистой прибыли, что в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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“По итогам трех кварталов 2018 года банковская система получила чистую прибыль в размере 10,9 млрд грн. В целом доходы банков за девять месяцев текущего года выросли на 28% до 184 млрд грн, расходы – на 2% до 135,6 млрд грн”, – говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, прибыль за 9 месяцев была сформирована в основном ПриватБанком (27,4 млрд грн) и группой банков с западным иностранным капиталом (12,8 млрд грн).

Чем обусловлены высокие показатели:

  • рост чистых процентного и комиссионного доходов банков – на 18% до 59,5 млрд грн и на 14% до 32,3 млрд грн соответственно;
  • прибыль от торговых операций государственных банков, в частности от валютной переоценки и от операций купли-продажи составила 14,8 млрд грн;
  • объем отчислений банками в резервы сократился в 2,4 раза – с 19,9 млрд грн за 9 месяцев 2018 года до 8,3 млрд грн за 9 месяцев 2019 года.

“В то же время в январе – сентябре уменьшилось количество и доля убыточных банков”, – отметили в Нацбанке.

Так, из 76 платежеспособных банков по состоянию на 1 октября 2019 года 66 банков были прибыльными и получили чистую прибыль 49,6 млрд грн, что перекрыло убытки 10 банков на общую сумму 1,3 млрд грн.

По материалам Finance.UA
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