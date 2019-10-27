Чистая прибыль ПриватБанка превысила 27 млрд грн

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Чистая прибыль государственного ПриватБанка по итогам января-сентября 2019 года составила 27,427 млрд грн, что в 5,4 раза больше, чем за тот же период прошлого года – 5,093 млрд грн.
Об этом сообщается в квартальной отчетности на сайте банка.
Согласно отчету, чистый процентный доход банка за девять месяцев текущего года вырос на 37% по сравнению с указанным периодом 2018 года – до 14,681 млрд грн.
Активы банка за девять месяцев увеличились на 2,3% – до 284,312 млрд грн, в том числе кредиты и авансы клиентам выросли на 16,5% и составили 58,427 млрд грн.
Обязательства банка за этот период уменьшились на 3,8% – до 237,1116 млрд грн, а собственный капитал вырос на 50% – до 47,2 млрд грн.
Уставный капитал ПриватБанка за девять месяцев сохранился на уровне 206 млрд грн.
По данным НБУ, на 1 июля 2019 года ПриватБанк по размеру общих активов (522,4 млрд грн) занимает 1 место среди 76 банков.
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