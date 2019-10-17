День финансов, 22 октября: новые правила выдачи водительских прав, подорожание коммуналки, битва vip-кредиток от monobank

Вторник, 22 октября. Как будущие водители будут получать права и когда окончательно запустят Kyiv Smart Card.

Новые правила получения водительских прав. В Украине изменились процедуры выдачи удостоверений водителя, подготовки водителей и аккредитации автошкол. Все выпускники, которые окончили обучение по подготовке водителей в учреждениях профессионально-технического образования, допускаются к сдаче экзаменов без дополнительного обучения в автошколе.

Подорожание коммуналки для субсидиантов. Получатели субсидий будут платить за коммуналку до 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Сейчас эта плата составляет 15%. Изменение начнет действовать с 1 мая 2020 года.

Ликвидация «спящих» ФЛП. На сайте Верховной Рады появился законопроект, которым предлагается предоставить право контролирующим органам обращаться к государственному регистратору с заявлением о прекращении предпринимательской деятельности ФЛП в случае отсутствия хозяйственной деятельности и неуплаты налогов и сборов более 6 месяцев.

Минфин представил проект «Е-контракты». «Е-контракты» – это новый проект в сфере публичных финансов. С помощью этого проекта все договоры, заключаемые на ProZоrro и в Госказначействе, будут переведены в полноценную электронную форму. По словам главы Минфина Оксаны Маркаровой, «Е-контракты» – это следующий логический шаг в создании единой системы публичных финансов.

Запуск Kyiv Smart Card отложили. Запуск электронного билета в Киеве в промышленную эксплуатацию, который был запланирован на 1 ноября, переносится. Как сообщают в КГГА, процесс вывода жетонов и бумажных билетов продлится до конца следующего года.

Vip-кредитки от monobank. monobank вышел на рынок почти два года назад и с тех пор число его клиентов перевалило за миллион. В новом материале мы решили сравнить две vip-карты от «mono» iron bank и «карта без номера». Что из этого вышло, читайте здесь.

PaySpace Magazine Awards 2019. Экспертное онлайн-издание PaySpace Magazine продолжает прием заявок на участие в ежегодной премии в сфере FinTech и e-commerce – PaySpace Magazine Awards 2019! К участию приглашаются проекты в сфере финансовых технологий, электронной коммерции, криптовалют. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 31 октября.