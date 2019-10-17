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Налоговики смогут самостоятельно ликвидировать «спящих» ФЛП - законопроект

Налоговики смогут самостоятельно ликвидировать «спящих» ФЛП - законопроект

На сайте Верховной Рады был зарегистрирован законопроект №2274 “О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно полномочий по прекращению предпринимательской деятельности физических лиц-предпринимателей”.

“Законопроект направлен на урегулирование вопроса учета так называемых «спящих» ФЛП. В частности, проектом Закона предлагается ввести процедуру прекращения предпринимательской деятельности по сообщению контролирующего органа в случае отсутствия хозяйственной деятельности”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Цель законопроекта:

  • урегулирование вопроса учета так называемых «спящих» ФЛП;
  • введение процедуры прекращения предпринимательской деятельности по сообщению контролирующего органа в случае отсутствия хозяйственной деятельности.

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Что предлагают:

  • предоставить право контролирующим органам обращаться к государственному регистратору с заявлением о прекращении предпринимательской деятельности ФЛП в случае отсутствия хозяйственной деятельности и неуплаты налогов и сборов более 6 (шести) месяцев.
По материалам Finance.UA
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