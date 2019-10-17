Налоговики смогут самостоятельно ликвидировать «спящих» ФЛП - законопроект

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На сайте Верховной Рады был зарегистрирован законопроект №2274 “О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно полномочий по прекращению предпринимательской деятельности физических лиц-предпринимателей”.
“Законопроект направлен на урегулирование вопроса учета так называемых «спящих» ФЛП. В частности, проектом Закона предлагается ввести процедуру прекращения предпринимательской деятельности по сообщению контролирующего органа в случае отсутствия хозяйственной деятельности”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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Цель законопроекта:
Что предлагают:
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