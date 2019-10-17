«Е-контракты»: новый проект в сфере публичных финансов (инфографика)

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Министерство финансов представило новый проект в сфере публичных финансов – «Е-контракты».
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.
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По словам главы Минфина Оксаны Маркаровой, «Е-контракты» – это следующий логический шаг в создании единой системы публичных финансов.
Что это изменит:
Продукт имеет целью интегрировать и автоматизировать процессы трех государственных систем: Государственной казначейской службы, Министерства финансов Украины и Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, которые и занимались разработкой проекта.
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