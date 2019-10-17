«Е-контракты»: новый проект в сфере публичных финансов (инфографика)

Министерство финансов представило новый проект в сфере публичных финансов – «Е-контракты».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

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По словам главы Минфина Оксаны Маркаровой, «Е-контракты» – это следующий логический шаг в создании единой системы публичных финансов.

Что это изменит:

Продукт имеет целью интегрировать и автоматизировать процессы трех государственных систем: Государственной казначейской службы, Министерства финансов Украины и Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, которые и занимались разработкой проекта.

С помощью «Е-контрактов» все договоры, заключаемые на ProZоrro и в Госказначействе, будут переведены в полноценную электронную форму.

Появится возможность сразу подписать договоры после победы на тендере через площадку электронных торгов ProZоrro.

Автоматизация части процессов упростит подачу отчетности.

Реализация проекта позволит сократить время на документооборот, значительно снизить его бумажную часть и предотвратить возникновение ошибок из-за «человеческого фактора».

Справка Finance.ua:

16 октября Владимир Зеленский подписал закон, совершенствующий систему государственных закупок Prozorro, в частности сужает возможности для обхода тендеров.