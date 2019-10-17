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«Е-контракты»: новый проект в сфере публичных финансов (инфографика)

«Е-контракты»: новый проект в сфере публичных финансов (инфографика)

Министерство финансов представило новый проект в сфере публичных финансов – «Е-контракты».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

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По словам главы Минфина Оксаны Маркаровой, «Е-контракты» – это следующий логический шаг в создании единой системы публичных финансов.

Что это изменит:
Продукт имеет целью интегрировать и автоматизировать процессы трех государственных систем: Государственной казначейской службы, Министерства финансов Украины и Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, которые и занимались разработкой проекта.

  • С помощью «Е-контрактов» все договоры, заключаемые на ProZоrro и в Госказначействе, будут переведены в полноценную электронную форму.
  • Появится возможность сразу подписать договоры после победы на тендере через площадку электронных торгов ProZоrro.
  • Автоматизация части процессов упростит подачу отчетности.
  • Реализация проекта позволит сократить время на документооборот, значительно снизить его бумажную часть и предотвратить возникновение ошибок из-за «человеческого фактора».

Справка Finance.ua:

  • 16 октября Владимир Зеленский подписал закон, совершенствующий систему государственных закупок Prozorro, в частности сужает возможности для обхода тендеров.
  • Правительство рассматривает возможность продавать государственную и коммунальную землю через систему «Prozorro.Продажи» после запуска рынка сельскохозяйственной земли.
По материалам Finance.UA
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