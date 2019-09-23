0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 83 0

Государственную и коммунальную землю будут продавать через Prozorro

Государственную и коммунальную землю будут продавать через Prozorro

В правительстве планируют после запуска рынка сельскохозяйственной земли продавать государственную и коммунальную землю через систему «Prozorro.Продажи».

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта.

Читайте также: Таможенный конфискат будут продавать в системе Prozorro – Нефедов

«Минэкономики рассматривает двухуровневую электронную систему «Прозорро.Продажи» в качестве ключевого инструмента для обеспечения прозрачной продажи государственных и коммунальных земель после запуска рынка земли. Также в планах Министерства – использование цифровых инструментов для построения новых рынков, таких как рынок аренды государственного и коммунального имущества, концессии, рынок труда и других», – сообщил Кухта, передает пресс-служба Минэкономики.

В частности, в правительстве надеются, что использование электронных систем продаж позволит увеличить конкурентоспособность на рынках, обеспечит равный доступ к аукционам. Как следствие, государство будет получать больше средств от продажи земли.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Аграрный рынок
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.