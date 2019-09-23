Государственную и коммунальную землю будут продавать через Prozorro

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В правительстве планируют после запуска рынка сельскохозяйственной земли продавать государственную и коммунальную землю через систему «Prozorro.Продажи».
Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта.
Читайте также: Таможенный конфискат будут продавать в системе Prozorro – Нефедов
«Минэкономики рассматривает двухуровневую электронную систему «Прозорро.Продажи» в качестве ключевого инструмента для обеспечения прозрачной продажи государственных и коммунальных земель после запуска рынка земли. Также в планах Министерства – использование цифровых инструментов для построения новых рынков, таких как рынок аренды государственного и коммунального имущества, концессии, рынок труда и других», – сообщил Кухта, передает пресс-служба Минэкономики.
В частности, в правительстве надеются, что использование электронных систем продаж позволит увеличить конкурентоспособность на рынках, обеспечит равный доступ к аукционам. Как следствие, государство будет получать больше средств от продажи земли.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Водителей предупредили о штрафах за самостоятельно установленный ксенонВчера, 21:00 - 3493 7
"Укравтодор" показал прогресс в строительстве бетонной дороги в Николаевской области (фото)Вчера, 21:28 - 1217 3
Зеленский призвал Uber увеличить инвестиции в УкраинуПозавчера, 12:33 - 602 3
Как в Украине за полгода изменилась цена на газ для населения (инфографика)Вчера, 17:00 - 1296 3
ПриватБанк запустил бесконтактное кредитование с помощью смартфоновВчера, 16:07 - 1662 3
Физлиц-предпринимателей планируют освободить от двойного ЕСВВчера, 11:01 - 5246 1
Водителей предупредили о штрафах за самостоятельно установленный ксенонВчера, 21:00 - 3493 7
Межбанк: что добавит нервозности на рынкеВчера, 11:15 - 2706
В октябре ВРУ должна принять закон об уменьшении трудовых штрафов - ТретьяковаВчера, 15:46 - 2592
Кто и какие налоги должен уплатить при купле-продаже недвижимостиВчера, 14:03 - 2516
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)Позавчера, 15:10 - 650
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 1482
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2492
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)17.09.2019, 15:10 - 1311
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1949