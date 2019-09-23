Государственную и коммунальную землю будут продавать через Prozorro

В правительстве планируют после запуска рынка сельскохозяйственной земли продавать государственную и коммунальную землю через систему «Prozorro.Продажи».

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта.

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«Минэкономики рассматривает двухуровневую электронную систему «Прозорро.Продажи» в качестве ключевого инструмента для обеспечения прозрачной продажи государственных и коммунальных земель после запуска рынка земли. Также в планах Министерства – использование цифровых инструментов для построения новых рынков, таких как рынок аренды государственного и коммунального имущества, концессии, рынок труда и других», – сообщил Кухта, передает пресс-служба Минэкономики.

В частности, в правительстве надеются, что использование электронных систем продаж позволит увеличить конкурентоспособность на рынках, обеспечит равный доступ к аукционам. Как следствие, государство будет получать больше средств от продажи земли.