Зеленский подписал закон об усовершенствовании Prozorro

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, совершенствующий систему государственных закупок Prozorro, в частности сужает возможности для обхода тендеров.

Соответствующие сведения содержатся на сайте Верховной Рады.

*Читайте также: Государственную и коммунальную землю будут продавать через Prozorro

«Закон вводит персональную ответственность должностных лиц (в частности, руководителей госучреждений) за нарушение законодательства в сфере публичных закупок: штраф от 2 до 10 000 необлагаемых минимумов (34-170 000 грн). Сейчас ответственность коллективная», – объясняют в пресс-службе Prozorro.

Отметим, что закон разрабатывали совместно с менеджментом системы Prozorro и Министерством экономического развития. Им, в частности, должны исправить ряд неувязок, позволявших уклоняться от проведения прозрачных электронных тендеров.

«Законопроект вводит понятие упрощенных закупок – закупки товаров, работ и услуг на сумму от 50 до 200 тыс. грн, которые обязательно будут проводиться через Prozorro. Так, примерно 250 тыс. процедур в год будут выведены из тени. Дополнительная экономия благодаря этому может составить до 9 млрд грн в год», – сообщали в Минэкономики.

Закон вступит в силу через 6 месяцев после публикации в официальной прессе правительства.