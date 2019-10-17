0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 409 0

Субсидианты будут платить за коммуналку больше

Субсидианты будут платить за коммуналку больше

Получатели субсидий будут платить за коммуналку до 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

Об этом свидетельствует постановление Кабинета министров №878 от 20 октября.

Читайте также: В Минсоцполитики объяснили, почему на 2020 год уменьшили расходы на субсидии

Что изменится:
Документ вносит изменения в постановление Кабмина №1156 от 27 июля 1998 года, по которому определяется норма платы за коммунальные услуги при начислении субсидий.

Постановление определяет новый размер расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг субсидиантам в 20% среднемесячного совокупного дохода одного домохозяйства, тогда как сейчас эта плата составляет 15%.

Изменение начнет действовать с 1 мая 2020 года.

Как сэкономить на коммуналке 2019

Справка Finance.ua:

  • Средний размер субсидии, которую государство предоставляло в прошлом отопительном сезоне, – 1700 грн.
  • 17 октября был принят законопроект №1231 о верификации и мониторинг государственных выплат, по которым будут проверять достоверность информации для назначения, начисления и/или проведения госвыплат.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.