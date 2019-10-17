Субсидианты будут платить за коммуналку больше

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Получатели субсидий будут платить за коммуналку до 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.
Об этом свидетельствует постановление Кабинета министров №878 от 20 октября.
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Что изменится:
Документ вносит изменения в постановление Кабмина №1156 от 27 июля 1998 года, по которому определяется норма платы за коммунальные услуги при начислении субсидий.
Постановление определяет новый размер расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг субсидиантам в 20% среднемесячного совокупного дохода одного домохозяйства, тогда как сейчас эта плата составляет 15%.
Изменение начнет действовать с 1 мая 2020 года.
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