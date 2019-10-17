Субсидианты будут платить за коммуналку больше

Получатели субсидий будут платить за коммуналку до 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

Об этом свидетельствует постановление Кабинета министров №878 от 20 октября.

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Что изменится:

Документ вносит изменения в постановление Кабмина №1156 от 27 июля 1998 года, по которому определяется норма платы за коммунальные услуги при начислении субсидий.

Постановление определяет новый размер расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг субсидиантам в 20% среднемесячного совокупного дохода одного домохозяйства, тогда как сейчас эта плата составляет 15%.

Изменение начнет действовать с 1 мая 2020 года.

Справка Finance.ua:

Средний размер субсидии, которую государство предоставляло в прошлом отопительном сезоне, – 1700 грн.

17 октября был принят законопроект №1231 о верификации и мониторинг государственных выплат, по которым будут проверять достоверность информации для назначения, начисления и/или проведения госвыплат.