Запуск электронного билета Kyiv Smart Card отложили

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Запуск электронного билета в Киеве в промышленную эксплуатацию, который был запланирован на 1 ноября, переносится.
Об этом Сегодня заявил Юрий Назаров, директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.
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“Мы решили перенести запуск в промышленную эксплуатацию электронного билета. Но в любом случае киевляне уже активно им пользуются, покупают и пополняют карточки е-билет. Также параллельно будут работать жетоны и бумажные билеты. Их постепенно будут выводить из оборота. Я думаю, процесс вывода жетонов и бумажных билетов продлится до конца следующего года”, – сообщил Назаров.
По его словам, систему е-билета нужно усовершенствовать. Напомним, что не все автоматы по их продаже подключены. Кроме того, система уже давала сбои, и пассажиры метрополитена не могли воспользоваться электронным билетом в метро.
Напомним, 30 октября городские власти планировали полностью вывести из оборота жетоны в метро и бумажные билеты при оплате проезда в городском наземном транспорте: их должны были полностью заменить билеты с QR-кодами и бесконтактные транспортные карточки.
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