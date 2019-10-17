Запуск электронного билета Kyiv Smart Card отложили

Запуск электронного билета в Киеве в промышленную эксплуатацию, который был запланирован на 1 ноября, переносится.

Об этом Сегодня заявил Юрий Назаров, директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

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“Мы решили перенести запуск в промышленную эксплуатацию электронного билета. Но в любом случае киевляне уже активно им пользуются, покупают и пополняют карточки е-билет. Также параллельно будут работать жетоны и бумажные билеты. Их постепенно будут выводить из оборота. Я думаю, процесс вывода жетонов и бумажных билетов продлится до конца следующего года”, – сообщил Назаров.

По его словам, систему е-билета нужно усовершенствовать. Напомним, что не все автоматы по их продаже подключены. Кроме того, система уже давала сбои, и пассажиры метрополитена не могли воспользоваться электронным билетом в метро.

Напомним, 30 октября городские власти планировали полностью вывести из оборота жетоны в метро и бумажные билеты при оплате проезда в городском наземном транспорте: их должны были полностью заменить билеты с QR-кодами и бесконтактные транспортные карточки.