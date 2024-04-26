Дания дополнительно выделит почти 600 млн евро на военную помощь Украине — Finance.ua

Дания дополнительно выделит почти 600 млн евро на военную помощь Украине
Власти Дании согласовали выделение дополнительного финансирования на военную помощь Украине в 2024 году.
Об этом сообщила пресс-служба датского министерства обороны.
Согласно плану, который уже поддержали представители правительства и парламентских партий, в текущем году Дания предоставит Вооруженным силам Украины вооружений еще на 4,4 млрд датских крон (около 590 млн евро).
Стороны отмечают, что решение об увеличении финансирования было принято в связи с тем, что большинство средств, выделенных для помощи Украине на 2024 год, уже израсходовано.
«Мы должны продолжать в том же духе, и именно поэтому я рад, что большинство партий в парламенте поддерживают нас и соглашаются выделить еще 4,4 миллиарда в Фонд Украины. Совершенно важно, чтобы мы показали украинцам, что мы поддерживаем их в нынешней серьезной ситуации», — сказал министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.
Правительство и партии также рассматривают возможность осуществления прямых закупок украинской оборонной промышленности при наличии необходимых механизмов контроля.
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