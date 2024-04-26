Дания дополнительно выделит почти 600 млн евро на военную помощь Украине — Finance.ua
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Дания дополнительно выделит почти 600 млн евро на военную помощь Украине

Казна и Политика
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Дания дополнительно выделит почти 600 млн евро на военную помощь Украине
Дания дополнительно выделит почти 600 млн евро на военную помощь Украине
Власти Дании согласовали выделение дополнительного финансирования на военную помощь Украине в 2024 году.
Об этом сообщила пресс-служба датского министерства обороны.
Согласно плану, который уже поддержали представители правительства и парламентских партий, в текущем году Дания предоставит Вооруженным силам Украины вооружений еще на 4,4 млрд датских крон (около 590 млн евро).
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Стороны отмечают, что решение об увеличении финансирования было принято в связи с тем, что большинство средств, выделенных для помощи Украине на 2024 год, уже израсходовано.
«Мы должны продолжать в том же духе, и именно поэтому я рад, что большинство партий в парламенте поддерживают нас и соглашаются выделить еще 4,4 миллиарда в Фонд Украины. Совершенно важно, чтобы мы показали украинцам, что мы поддерживаем их в нынешней серьезной ситуации», — сказал министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.
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Правительство и партии также рассматривают возможность осуществления прямых закупок украинской оборонной промышленности при наличии необходимых механизмов контроля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
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