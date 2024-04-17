Дания объявила о новом пакете помощи для Украины почти на €295 миллионов — Finance.ua
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Дания объявила о новом пакете помощи для Украины почти на €295 миллионов

Казна и Политика
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Дания выделит Украине новый пакет помощи почти на €295 миллионов (2,2 миллиарда датских крон). Денежные средства пойдут на развитие морского потенциала украинских войск, а также на беспилотники и производство ракет.
Об этом сообщило Министерство обороны Дании, пишет babel.ua.
Средства из пакета будут привлечены для усиления оборонной промышленности Украины, в частности для приобретения и передачи оружия и боеприпасов, беспилотников и производства ракетных деталей в сотрудничестве с Нидерландами и Чехией, а также для усиления морского потенциала Украины.
«В марте я посетил ряд украинских предприятий оборонной промышленности в Киеве, и стало ясно, что есть большой потенциал для будущего сотрудничества, которое может поставлять необходимое оборудование в Украину, что поможет изменить ситуацию на поле боя», — сказал министр обороны Дании Трольс Лунд Пульсен.
Пульсен отметил, что прямые инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс — это новая инициатива, которая, как он надеется, может вдохновить другие страны сделать то же самое, чтобы Украина сама могла производить больше военного оборудования.
В целом, Дания уже объявила о военной поддержке Украины на почти €5,9 миллиарда (41,4 миллиарда датских крон).
  • В марте Украина и Дания подписали меморандум о сотрудничестве в сфере оборонных закупок в сфере оборонных закупок. Это будет способствовать новым контрактам и модернизации ВСУ.
По материалам:
Finance.ua
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