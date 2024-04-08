Дания выделила почти 6 млн евро на восстановление энергоинфраструктуры Украины — Finance.ua

Дания выделила почти 6 млн евро на восстановление энергоинфраструктуры Украины Сегодня 21:30 — Казна и Политика

Правительство Дании приняло решение выделить 40 млн датских крон (около 5,8 млн евро) в украинскую энергетическую систему. В частности, из-за недавних жестоких российских атак на инфраструктуру Украины.

«В последние недели россия решила усилить целенаправленные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, и мы стали свидетелями масштабных разрушений. С датской стороны мы выделяем 40 млн датских крон на необходимые восстановительные работы, чтобы Украина могла поддерживать энергоснабжение», — заявил министр по вопросам сотрудничества в целях развития и глобальной климатической политики Дан Йоргенсен.

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МИД отмечает, что, выделив 40 миллионов датских крон, Дания помогает обеспечить надежное электроснабжение, а следовательно, доступ населения к воде и теплу в предстоящую зиму.

Ранее Дания также предоставила чрезвычайный пакет, чтобы помочь Украине подготовиться к энергоснабжению в предстоящие зимы.

Пакет был подготовлен датским энергетическим агентством в тесном сотрудничестве с украинскими партнерами и будет способствовать выбору энергетических технологий и привлечению инвестиций, а также может стать основой для донорской помощи в предстоящие зимы.

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