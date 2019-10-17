День финансов, 21 октября: закон по борьбе с рейдерством, кодекс о банкротстве, условия для новой программы МВФ

Понедельник, 21 октября: Кого могут признать банкротом в Украине и условия для новой программы МВФ:

Физлиц могут признавать банкротами. С 21 октября 2019 года в Украине физических лиц смогут признавать банкротами, такая процедура определена новым Кодексом Украины по процедурам банкротства. Ранее возможность обанкротиться имели только юридические лица и ФЛП. Кто может инициировать процедуру банкротства физического лица и какие основания для этого – здесь.

Закон по борьбе с рейдерством. Владимир Зеленский подписал законопроект №1056-1 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты права собственности”. В результате принятия проекта Закона правительство стремится снизить количество рейдерских захватов недвижимого имущества и корпоративных прав.

Условия МВФ для Украины по новой программе. В Национальном банке Украины сообщили, что условиями МВФ для Украины относительно новой программы является принятие бюджета на следующий год, продолжение борьбы с коррупцией, а также более глубокие структурные реформы в ключевых секторах. Об этом рассказала первый заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова.

Трудовые книжки станут электронными. Министр КМУ Дмитрий Дубилет заявил, что Правительство запускает в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек. Детали законопроекта читайте здесь.

Цена на газ для промышленности. НАК “Нафтогаз Украины” с 1 ноября 2019 года повысит цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. В зависимости от объемов закупки и условий оплаты, “Нафтогаз” предлагает газ по цене 5861-6463 грн за тысячу кубометров.

Размер помощи при рождении ребенка. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о государственном бюджете. Постановлением №2000-П Комитет ВРУ по вопросам бюджета предложил изменения к проекту Госбюджета для увеличения доходов. В этом документе предложено установить новые размеры помощи при рождении ребенка – 100 тыс. грн – на первого ребенка и 200 тыс грн – на второго ребенка.