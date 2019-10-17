"Нафтогаз" в ноябре повысит цену на газ для промышленности на 20%

НАК “Нафтогаз Украины” с 1 ноября 2019 года повысит цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В зависимости от объемов закупки и условий оплаты, “Нафтогаз” предлагает газ по цене 5 861 – 6 463 грн за тысячу кубометров (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

По сравнению с ценами на октябрь 2019 года, в ноябре цены вырастут на 18,4-19,6%.

Чем обусловлен рост цен:

Такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ.

Цены газа на европейских хабах с поставкой в ноябре превышают текущие почти наполовину.

Напомним, в октябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на условиях ПСО, снизилась на 4,9% против сентября и составит 4 272,76 грн за тысячу кубометров.

Справка Finance.ua:

С 1 октября 2015 года введен в действие Закон Украины «О рынке природного газа», которым предусмотрено, что поставка природного газа осуществляется по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, кроме случаев, предусмотренных этим Законом.