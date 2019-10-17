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Трудовые книжки станут электронными - детали законопроекта

Трудовые книжки станут электронными - детали законопроекта

На прошлой неделе Министр КМУ Дмитрий Дубилет, заявил, что Правительство запускает в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек.

На сайте СПО профсоюзов обнародовали для обсуждения законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме”.

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При заключении трудового договора гражданин будет обязан представить следующие документы:

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность,
  • трудовую книжку (при ее наличии),
  • заявление о приеме на основное место работы или по совместительству;
  • в случаях, предусмотренных законодательством, – документ об образовании (специальности, квалификации), о состоянии здоровья и прочие документы.

Также в законопроекте отмечается:

1. Учет трудовой деятельности работника будут вести в электронной форме в реестре застрахованных лиц. Можно использовать и трудовую книжку, если это предусмотрено колдоговором.

2. Что касается места работы для применения нормы о минимальном размере ЕСВ, то основным местом работы будут определять то, которое указано в поданном заявлении (до отзыва) работника и сведениях, которые учитываются в реестре застрахованных лиц.

3. Информация из реестра застрахованных лиц о периодах обучения лиц в вузах, а также полученном ими образовании, приобретенном стаже будет предоставляться работодателям по согласию застрахованного лица.

4. Запись о прохождении стажировки будет вносить в реестр застрахованных лиц в порядке, установленном ПФУ по согласованию с Минсоцполитики.

5. Будут включать в реестр застрахованных лиц сведения о трудовой деятельности работников в течение пяти лет со дня вступления в силу указанного Закона на основании представленных сведений.

По материалам Finance.UA
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