Трудовые книжки станут электронными - детали законопроекта

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На прошлой неделе Министр КМУ Дмитрий Дубилет, заявил, что Правительство запускает в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек.
На сайте СПО профсоюзов обнародовали для обсуждения законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме”.
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При заключении трудового договора гражданин будет обязан представить следующие документы:
Также в законопроекте отмечается:
1. Учет трудовой деятельности работника будут вести в электронной форме в реестре застрахованных лиц. Можно использовать и трудовую книжку, если это предусмотрено колдоговором.
2. Что касается места работы для применения нормы о минимальном размере ЕСВ, то основным местом работы будут определять то, которое указано в поданном заявлении (до отзыва) работника и сведениях, которые учитываются в реестре застрахованных лиц.
3. Информация из реестра застрахованных лиц о периодах обучения лиц в вузах, а также полученном ими образовании, приобретенном стаже будет предоставляться работодателям по согласию застрахованного лица.
4. Запись о прохождении стажировки будет вносить в реестр застрахованных лиц в порядке, установленном ПФУ по согласованию с Минсоцполитики.
5. Будут включать в реестр застрахованных лиц сведения о трудовой деятельности работников в течение пяти лет со дня вступления в силу указанного Закона на основании представленных сведений.
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