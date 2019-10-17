Размер помощи при рождении ребенка предлагают увеличить

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о государственном бюджете. Постановлением №2000-П Комитет ВРУ по вопросам бюджета предложил изменения к проекту Госбюджета-2020 для увеличения доходов.

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В этом документе предложено установить новые размеры помощи при рождении ребенка:

100 тыс грн – на первого ребенка,

200 тыс грн – на второго ребенка,

400 тыс грн – на третьего и каждого следующего ребенка.

Выплачивать такую помощь предлагают единовременно в размере 25% от общей суммы, а в течение следующих 36 месяцев равными частями остаток суммы помощи в порядке, установленном КМУ.

Как отмечается, источником покрытия соответствующих расходов государственного бюджета предлагается определить детенизацию рынка алкогольных напитков, пересмотр налоговых льгот и другие предложения.

Также устанавливать помощь при рождении в Госбюджете предлагается законопроектом от Минсоцполитики. Но предоставлять ее планируют, если среднемесячный доход семьи на одного человека не будет превышать 15% от общего размера такой помощи.

Справка Finance.ua: