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Зеленский подписал закон по борьбе с рейдерством

Зеленский подписал закон по борьбе с рейдерством

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №1056-1 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты права собственности”. Подпись Президента является последним этапом прохождения законопроекта.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

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Что изменится:
Основные положения законопроекта предусматривают:
• прекращение деятельности аккредитованных субъектов за их активное участие в сомнительных или преступных регистрационных действиях;
• введение обязательности нотариального удостоверения договоров об отчуждении корпоративных прав для остановки обращения поддельных документов на имущество;
• внедрение принципа одновременности совершения нотариального действия и государственной регистрации прав, т.е. регистрационное действие будет проводиться нотариусом, который удостоверил соответствующий документ в отношении вещного права;
• повышение ответственности за нарушение соответствующих регистрационных процедур.

Для чего это делается:
В результате принятия проекта Закона правительство стремится достичь следующих целей:
• снизить количество рейдерских захватов недвижимого имущества и корпоративных прав;
• снизить затраты граждан и бизнеса, связанных с защитой собственности от противоправных посягательств.

Справка Finance.ua:

3 октября этот законопроект одобрила во втором чтении Верховная Рада Украины. За документ проголосовали 284 нардепа.

По материалам Finance.UA
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