Зеленский подписал закон по борьбе с рейдерством

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №1056-1 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты права собственности”. Подпись Президента является последним этапом прохождения законопроекта.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
Читайте также: Рада приняла законопроект о создании e-системы в сфере строительства
Что изменится:
Основные положения законопроекта предусматривают:
• прекращение деятельности аккредитованных субъектов за их активное участие в сомнительных или преступных регистрационных действиях;
• введение обязательности нотариального удостоверения договоров об отчуждении корпоративных прав для остановки обращения поддельных документов на имущество;
• внедрение принципа одновременности совершения нотариального действия и государственной регистрации прав, т.е. регистрационное действие будет проводиться нотариусом, который удостоверил соответствующий документ в отношении вещного права;
• повышение ответственности за нарушение соответствующих регистрационных процедур.
Для чего это делается:
В результате принятия проекта Закона правительство стремится достичь следующих целей:
• снизить количество рейдерских захватов недвижимого имущества и корпоративных прав;
• снизить затраты граждан и бизнеса, связанных с защитой собственности от противоправных посягательств.
3 октября этот законопроект одобрила во втором чтении Верховная Рада Украины. За документ проголосовали 284 нардепа.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине рекордно растет спрос на электрокарыВчера, 08:01 - 3054 8
Кому следует заново подавать документы на получение субсидииВчера, 11:00 - 24361 7
Милованов: "Мы на грани экономического прорыва"Около часа назад - 649 5
В Нацбанке назвали условия МВФ для Украины по новой программе5 ч. назад - 1648 5
Автомобиль Geely Icon стал серийным (фото)11 ч. назад - 4064 4
ПФУ снизил показатель средней зарплаты для начисления пенсии6 ч. назад - 8003 1
Пятерка самых экономичных кроссоверов С-класса на рынке УкраиныВчера, 22:00 - 4254 2
Автомобиль Geely Icon стал серийным (фото)11 ч. назад - 4064 4
Несуществующие долги за электроэнергию: как не платить7 ч. назад - 3391 1
Эксперт прогнозирует резкое повышение тарифов на газ уже с нового годаВчера, 20:01 - 2512 2
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 1085
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 757
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1477
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1784
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 2688