Физлиц могут признавать банкротами: что нужно знать

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С 21 октября 2019 года в Украине физических лиц смогут признавать банкротами, такая процедура определена новым Кодексом Украины по процедурам банкротства. Ранее возможность обанкротиться имели только юридические лица и ФЛП.
Об этом говорится в сообщении управления юстиции в Николаевской области на странице в Facebook.
“Процедура банкротства физического лица – это судебный процесс, в результате которого физическое лицо освобождается от долговых обязательств”, – говорится в сообщении.
Кому подходит:
Людям, попавшим в затруднительное финансовое положение, которым не хватает заработка для погашения кредитных и иных обязательств и содержания семьи, при наличии следующих оснований:
Кто может инициировать процедуру банкротства физического лица:
Что происходит после открытия производства:
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