Физлиц могут признавать банкротами: что нужно знать

С 21 октября 2019 года в Украине физических лиц смогут признавать банкротами, такая процедура определена новым Кодексом Украины по процедурам банкротства. Ранее возможность обанкротиться имели только юридические лица и ФЛП.

Об этом говорится в сообщении управления юстиции в Николаевской области на странице в Facebook.

“Процедура банкротства физического лица – это судебный процесс, в результате которого физическое лицо освобождается от долговых обязательств”, – говорится в сообщении.

Кому подходит:

Людям, попавшим в затруднительное финансовое положение, которым не хватает заработка для погашения кредитных и иных обязательств и содержания семьи, при наличии следующих оснований:

размер просроченных обязательств физического лица перед кредитором (кредиторами) составляет не менее 30 размеров минимальной заработной платы (на сегодняшний день 125190 грн),

лицо не менее 2 месяцев не погашает кредиты или не осуществляет другие плановые платежи в размере более 50% ежемесячных платежей по каждому из обязательств,

лицо не имеет имущества, на которое может быть обращено взыскание. Этот факт должен быть подтвержден постановлением в исполнительном производстве,

имеются другие обстоятельства, которые могут свидетельствовать о том, что в ближайшее время должник не сможет исполнить денежные обязательства или совершать обычные текущие платежи.

Кто может инициировать процедуру банкротства физического лица:

исключительно сам должник, если считает, что не может преодолеть финансовое затруднение каким-то другим способом. Никто из кредиторов не может инициировать банкротство такого лица,

такое лицо обращается с заявлением в хозяйственный суд по своему местонахождению,

суд назначает арбитражного управляющего для осуществления:

- реструктуризации реализации имущества,

- долга должника банкрота.

Что происходит после открытия производства: