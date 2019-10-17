0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 450 0

Физлиц могут признавать банкротами: что нужно знать

Физлиц могут признавать банкротами: что нужно знать

С 21 октября 2019 года в Украине физических лиц смогут признавать банкротами, такая процедура определена новым Кодексом Украины по процедурам банкротства. Ранее возможность обанкротиться имели только юридические лица и ФЛП.

Об этом говорится в сообщении управления юстиции в Николаевской области на странице в Facebook.

“Процедура банкротства физического лица – это судебный процесс, в результате которого физическое лицо освобождается от долговых обязательств”, – говорится в сообщении.

Кому подходит:

Людям, попавшим в затруднительное финансовое положение, которым не хватает заработка для погашения кредитных и иных обязательств и содержания семьи, при наличии следующих оснований:

  • размер просроченных обязательств физического лица перед кредитором (кредиторами) составляет не менее 30 размеров минимальной заработной платы (на сегодняшний день 125190 грн),
  • лицо не менее 2 месяцев не погашает кредиты или не осуществляет другие плановые платежи в размере более 50% ежемесячных платежей по каждому из обязательств,
  • лицо не имеет имущества, на которое может быть обращено взыскание. Этот факт должен быть подтвержден постановлением в исполнительном производстве,
  • имеются другие обстоятельства, которые могут свидетельствовать о том, что в ближайшее время должник не сможет исполнить денежные обязательства или совершать обычные текущие платежи.

Банкротство физлиц в Украине

Кто может инициировать процедуру банкротства физического лица:

  • исключительно сам должник, если считает, что не может преодолеть финансовое затруднение каким-то другим способом. Никто из кредиторов не может инициировать банкротство такого лица,
  • такое лицо обращается с заявлением в хозяйственный суд по своему местонахождению,
  • суд назначает арбитражного управляющего для осуществления:
    - реструктуризации реализации имущества,
    - долга должника банкрота.

Что происходит после открытия производства:

  • Реструктуризация – пересмотр условий кредита, процентных ставок, штрафов, прощение долгов, выполнение обязательств третьими лицами.
    В течение 120 дней со дня открытия производства должник может договориться с кредитором об изменении сроков выплат или продаже части имущества для удовлетворения требований кредиторов. План реструктуризации должен быть одобрен кредиторами и утвержден судом в порядке, определенном ст. 126 Кодекса. В случае выполнения должником плана реструктуризации долгов, хозяйственный суд прекращает производство по делу, а должник считается освобожденным от долгов.
  • Погашение долгов – данная процедура применяется в случае признания лица банкротом.
    Погашение будет происходить за счет средств, вырученных от реализации ликвидационной массы должника. Понятие «ликвидационная масса» охватывает все имущество должника, кроме единственного социального жилья (квартиры, общая площадь которой не превышает 60 кв. метров, или жилая площадь которой не превышает 13,65 кв. метров на каждого члена семьи должника, место жительства которого зарегистрировано в этой квартире; жилого дома, общая площадь которого не превышает 120 кв. метров).
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минюстиции
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.