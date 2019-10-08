День финансов, 11 октября: карты без номера от monobank, исследование по зарплатам в конвертах, покупка страхового стажа

Пятница, 11 октября. Планы на “Укрпошту”, прожиточный минимум и накопительную пенсию.

Второй этап пенсионной реформы. Введение накопительной пенсии в Украине планируется в 2022-2023 годах. Депутаты от “Слуги народа” утверждают, что закон не должен заставлять граждан откладывать определенный процент от зарплаты. Каждый украинец сам должен определиться, сколько он хочет откладывать.

Кстати, пока мы все ждем второй этап пенсионной реформы, рекомендуем почитать материал Анны Николаенко о страховом стаже. И о том, как его можно докупить, если не хватает для пенсии.

Планы по прожиточному минимуму. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, прожиточный минимум в следующем году будет равняться около 4 300 гривен. По его словам, прожиточный минимум должен стать реальным.

Кстати, сегодня нам “подвезли” любопытную статистику по зарплатам в конвертах за 2018-2019 гг. К примеру, уровень теневой экономики в Украине за 2018 год составил 47,2% от общего объема ВВП. А самыми “тенизироваными” секторами экономики были розничная торговля и строительство.

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Платиновые карты от monobank. Сегодня monobank начал выпускать первые в Европе карты без номера, СVV2 и срока действия. Карты могут быть со всей информацией или только с фамилией владельца. Стоимость карты и возможности использования можно увидеть по ссылке.

“Укрпошта” – квазибанк. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий хочет сделать АО “Укрпошта” квазибанком. Глава “Укрпошты” заявил, что работа над разрешением работать со средствами населения в рамках ограниченной банковской лицензии находится в процессе.

Нацбанк ужесточил требования к залогу по кредитам. Национальный банк ужесточил требования к залогу по кредитам для экстренной поддержки ликвидности. Это значит, что банки больше не смогут отдать в залог Нацбанку права требования по кредитам тех заемщиков, которые имеют просроченную задолженность в других банках.