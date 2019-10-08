monobank начал выпуск платиновых карт

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
11 октября monobank начал выпускать первые в Европе карты без номера, СVV2 и срока действия.
Об этом написал один из сооснователей мобильного банка monobank Олег Гороховский на своей страничке в Facebook.
“Я надеюсь, сильно изменим украинский рынок финансового VIP-сервиса. Это очень нестандартная карта. С ней мы проделали такой фокус. Мы взяли два самых высоких ранга от платежных систем Visa Infinite и MasterCard World Elite и написали на них Platinum”, – написал Гороховский.
Что нового:
Приложение и стоимость карты:
“Я рекомендую взять один физический пластик платежной системы по вашему выбору и вторую карту оставить виртуальной в приложении”, – прокомментировал Гороховский.
В таком случае выпуск карты будет стоить 500 грн и обслуживание 250 грн в месяц. Если два физических пластика, то обслуживание будет стоить не 250 грн в месяц, а 300 грн. Второй физический пластик выпускается бесплатно.
Карты доступны в трех цветах: черный, розовый и стальной – и могут по желанию клиента быть со всей информацией или только с фамилией владельца.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине планируют освободить от налогообложения зарплату молодежи до 27 летВчера, 19:02 - 2649 16
Депутат от «Слуги народа» отозвал законопроект о налоге на обмен валютВчера, 18:36 - 889 12
В Украине предлагают создать КриптодолинуВчера, 17:29 - 1035 9
Второй этап пенсионной реформы: каждый украинец сам будет решать, сколько откладывать2 ч. назад - 610 5
Доплата за рождение: в Киевсовете готовят «детский» проект3 ч. назад - 402 4
ПриватБанк начал выдачу первых цветных карт (фото)Вчера, 15:29 - 4056 1
Сколько денег украинцы хранят на депозитах (инфографика)Вчера, 16:02 - 3796
Аттестация сотрудников и увеличение отпуска: Что предлагает ЕБА для нового Трудового кодексаВчера, 17:03 - 3078
С января в Украине изменится формула расчета цены газа для населенияВчера, 17:38 - 3045 1
В Украине планируют освободить от налогообложения зарплату молодежи до 27 летВчера, 19:02 - 2649 16
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)Позавчера, 12:10 - 659
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 1321
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 1758
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 1974
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1748