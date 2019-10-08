monobank начал выпуск платиновых карт

11 октября monobank начал выпускать первые в Европе карты без номера, СVV2 и срока действия.

Об этом написал один из сооснователей мобильного банка monobank Олег Гороховский на своей страничке в Facebook.

“Я надеюсь, сильно изменим украинский рынок финансового VIP-сервиса. Это очень нестандартная карта. С ней мы проделали такой фокус. Мы взяли два самых высоких ранга от платежных систем Visa Infinite и MasterCard World Elite и написали на них Platinum”, – написал Гороховский.

Что нового:

Доступ без ограничений в бизнес-залы в 450 аэропортах по программе Lounge Key, Fast line и бизнес-залы MasterCard, консьержем, выделенной поддержкой monobank и с еще кучей привилегий.

Возможность выбрать, какую программу лояльности предпочитает владелец карты, классический кешбэк или накопление миль из расчета 15 миль за 1000 грн трат по карте без ограничения по сумме. Мили можно потратить на билеты любой авиакомпании. “И это еще не всё про кешбэк и мили…будет приятный сюрприз с ноября”, – добавил он.

Для владельцев платиновых карт реализовано бесплатное снятие собственных средств за рубежом до 5000 грн в месяц по любой карте, пониженный процент за пользование кредитным лимитом и более выгодный тариф на снятие наличных в счёт кредитных средств.

Приложение и стоимость карты:

Клиенту в приложении доступны обе карты, и обе добавляются в кошельки Apple Pay и Google Pay.

“Я рекомендую взять один физический пластик платежной системы по вашему выбору и вторую карту оставить виртуальной в приложении”, – прокомментировал Гороховский.

В таком случае выпуск карты будет стоить 500 грн и обслуживание 250 грн в месяц. Если два физических пластика, то обслуживание будет стоить не 250 грн в месяц, а 300 грн. Второй физический пластик выпускается бесплатно.

Сегодня в бету выходит версия на Android, в понедельник она станет доступна для всех владельцев Android. iOS выйдет в бету в понедельник, а для всех еще через пару дней.

Карты доступны в трех цветах: черный, розовый и стальной – и могут по желанию клиента быть со всей информацией или только с фамилией владельца.