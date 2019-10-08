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Зарплаты в конвертах: статистика по Украине за 2017-2018 гг. (исследование)

Зарплаты в конвертах: статистика по Украине за 2017-2018 гг. (исследование)

Уровень теневой экономики в Украине в 2018 году составил 47,2% от общего объема ВВП. По сравнению с 2017 годом он немного повысился, тогда он составлял 46,8%.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Самые “тенизированные” сектора экономики:

  • розничная торговля,
  • строительство.

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Масштабы превысили в этих отраслях 50%.

Самую большую долю в теневой экономике как в 2018 г., так и в 2017 г. составляет скрытие дохода от бизнеса, хотя его доля уменьшилась с 60% до 57%.

Итоги результатов исследования:

  • Теневая экономика занимает значительную часть в деловой жизни – бизнесе;
  • Индекс теневой экономики только частично способен идентифицировать нефинансовые операции (блат, обмен услугами), не следует путать с коррупцией, и лишь частично пересекается с нелегальной экономикой;
  • Значительное количество людей боится быть пойманными, а это означает, что они открыты для альтернатив.

Уровень теневой экономики по регионам Украины

Во всех регионах наблюдается рост уровня теневой экономики в среднем на 1,5%, за исключением севера и центра, где наблюдается значительное сокращение аж на 4,3%.

По материалам Finance.UA
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