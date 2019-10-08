Прожиточный минимум в 2020 году вырастет до 4,3 тыс. грн - Президент

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Прожиточный минимум в следующем году будет равняться около 4 300 гривен.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона.
«Он должен стать реальным. Не помню, на какую конечную цифру выйдет правительство, но реальный прожиточный минимум примерно 4200-4300 гривен по сегодняшнему курсу», — отметил Зеленский.
Напомним, с июля 2019 года прожиточный минимум:
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