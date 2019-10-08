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Прожиточный минимум в 2020 году вырастет до 4,3 тыс. грн - Президент

Прожиточный минимум в 2020 году вырастет до 4,3 тыс. грн - Президент

Прожиточный минимум в следующем году будет равняться около 4 300 гривен.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона.

«Он должен стать реальным. Не помню, на какую конечную цифру выйдет правительство, но реальный прожиточный минимум примерно 4200-4300 гривен по сегодняшнему курсу», — отметил Зеленский.

Напомним, с июля 2019 года прожиточный минимум:

  • на одного человека составляет 1936 гривен,
  • для детей в возрасте до 6 лет – 1699 гривен,
  • для детей от 6 до 18 лет — 2118 гривен,
  • для трудоспособных лиц — 2007 гривен,
  • для лиц, утративших трудоспособность – 1564 гривен.

Справка Finance.ua:

  • В сентябре 2019 года Кабмин заложил в проект бюджета на 2020 год прожиточный минимум в 2027 гривен. С 1 июля прожиточный минимум увеличится до 2118 гривен, а с 1 декабря — до 2189. Для детей возрастом до 6 лет минимум составит 1779 гривен, с 1 июля — 1859, с 1 декабря — 1921. Для детей от 6 до 18 лет — 2218, 2318, 2395 гривен. Прожиточный минимум для трудоспособных — 2102, 2197, 2270. Для лиц, утративших работоспособность — 1638, 1712, 1769.

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  • Ранее глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что установленный законом о государственном бюджете Украины размер прожиточного минимума, который повысился в июле 2019 года, в 1,9 раза меньше фактически рассчитанного.
По материалам Finance.UA
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