НБУ ужесточил требования к залогу по кредитам для экстренной поддержки ликвидности

Национальный банк ужесточил требования к залогу по кредитам для экстренной поддержки ликвидности.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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“Национальный банк Украины с целью минимизации кредитных рисков по кредитам экстренной поддержки Национальным банком Украины ликвидности банков установил дополнительные требования к предоставляемым банком кредитам, имущественные права по которым предоставляются в залог Национальному банку Украины”, – говорится в сообщении.

Что это значит:

Нацбанк будет вправе не принимать в обеспечение по кредиту экстренной поддержки имущественные права по кредитному договору банка с юридическим лицом, если у него есть просроченная задолженность в других банках, и имущественные права по кредитному договору с физическим лицом, если у него есть просроченная задолженность более чем на 7 дней в других банках.

Справка Finance.ua:

3 мая 2019 года НБУ изменил требования к залогу по кредитам для экстренной поддержки ликвидности, чтобы минимизировать риски невозврата средств.

Меняются некоторые корректирующие коэффициенты, применяемые Национальным банком к заложенным имущественным правам по кредитному договору с юридическим или физическим лицом-должником для расчета достаточности их объема:

- к имущественным правам по кредитному договору на сумму более 30 млн грн, в котором нет запрета на зачисление должником встречных однородных требований, будет применяться меньший корректирующий коэффициент;

- залог в виде имущественных прав по договору, в котором есть такой запрет, будет считаться приоритетным;

- банк, который предоставил в залог НБУ имущественные права по кредитным договорам, не сможет проводить зачет встречных требований по кредитам должников без разрешения НБУ в качестве залогодержателя.