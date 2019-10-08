НБУ ужесточил требования к залогу по кредитам для экстренной поддержки ликвидности

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Национальный банк ужесточил требования к залогу по кредитам для экстренной поддержки ликвидности.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
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“Национальный банк Украины с целью минимизации кредитных рисков по кредитам экстренной поддержки Национальным банком Украины ликвидности банков установил дополнительные требования к предоставляемым банком кредитам, имущественные права по которым предоставляются в залог Национальному банку Украины”, – говорится в сообщении.
Что это значит:
- к имущественным правам по кредитному договору на сумму более 30 млн грн, в котором нет запрета на зачисление должником встречных однородных требований, будет применяться меньший корректирующий коэффициент;
- залог в виде имущественных прав по договору, в котором есть такой запрет, будет считаться приоритетным;
- банк, который предоставил в залог НБУ имущественные права по кредитным договорам, не сможет проводить зачет встречных требований по кредитам должников без разрешения НБУ в качестве залогодержателя.
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