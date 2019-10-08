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Преуспели бы вы, если бы открыли магазин разливного пива? 🍺 (тест)

Преуспели бы вы, если бы открыли магазин разливного пива? &#127866; (тест)

Пока в Германии устраивают Октоберфест, а в Ирландии вкушают очередной вид Гиннесса, в Украине также не забывают про хмельной напиток. С каждым днем в украинских городах становится больше магазинов разливного пива. Опережают такие магазины, похоже, только кофешопы. И это не удивительно, поскольку спрос на качественное разливное пиво только увеличивается.

И хотя пить пиво умеет каждый, настоящими ценителями напитка могу быть уже не все. Еще меньше людей могут заработать на продаже пива. Как вы полагаете, относитесь ли к таким? Сегодня предлагаем проверить свои навыки и знания, и с помощью теста узнать:

Преуспели бы вы, если бы открыли магазин разливного пива?

По материалам Finance.UA
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