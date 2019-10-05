День финансов, 10 октября: цветные карты ПриватБанка, 11 способов перевести деньги из Польши, закон о "сплите"

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Среда, 10 октября, запомнилась пресс-конференцией Зеленского, и не только:
Важное с пресс-марафона:
Вопрос ПриватБанка. Зеленский заявляет, что в вопросах ПриватБанка будет защищать интересы Украины. Он напомнил, что следующее судебное заседание в деле по иску Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи этого банка между Минфином и лицами, которые были на тот момент совладельцами финучреждения, состоится 17 октября.
Проблема высоких «зеленых» тарифов. Президент считает слишком высокими предоставленные ранее специальным законом “зеленые” тарифы и рассчитывает, что эта проблема будет решена путем “общения” с компаниями, получившими такие тарифы.
Деньги на «взлетку» аэропорта в Днепре. Президент подтвердил, что деньги на «взлетку» аэропорта в Днепре будут предусмотрены в госбюджете-2020. Напомним, что в госбюджете на 2020 год журналисты не обнаружили финансирование, обещанное властью на строительство ВПП.
О ликвидации схем с ФЛП. Зеленский поддерживает позицию правительства по ликвидации схем по оптимизации уплаты налогов через физических лиц-предпринимателей (ФЛП).
За стенами пресс-марафона:
Что поменяется в форме налоговой декларации? С 1 января 2020 года налогоплательщики будут подавать декларацию об имущественном состоянии и доходах по новой форме. Мы уже узнали, чем будет отличаться новая форма налоговой декларации от действующей.
Какие новые карты начал выпускать ПриватБанк? ПриватБанк начал выпускать новые цветные карты из первой лимитированной коллекции Mastercard. Как отметили в пресс-службе банка, новая линейка массовых карт ПриватБанка разработана с учетом последних мировых трендов дизайна. В процессе изготовления используются технологии и решения, которые ранее применялись только для премиальных карт.
Закон о “сплите”: что Нацбанк обещает лизинговым компаниям? Ключевым станет рамочный Закон «О финансовых услугах», где будут описаны основные принципы работы рынков, а все специфические требования будут закреплены в секторальном законодательстве, которое будет разрабатываться в сотрудничестве с представителями рынка и экспертами. В переходный период, который продлится до 1 июля 2020 года, изменений в регулировании для лизинговых и факторинговых компаний не будет. Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
Как перевести деньги из Польши в Украину? Согласно данным польской исследовательской компании Selectivv в Польше проживает около 1,3 млн украинцев. Кто-то работает в соседней стране наездами и часто возвращается на родину. Они привозят деньги своим семьям сами. Тем же кто работает там постоянно, приходится думать, как переводить деньги родным дистанционно. Finance.ua рассказывает, как это сделать.
Каким будет курс доллара и вернут ли ПриватБанк Коломойскому? Об этом рассказывает наш эксперт Алексей Козырев в новом видео:
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