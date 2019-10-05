ПриватБанк начал выдачу первых цветных карт (фото)

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ПриватБанк начал выпускать новые цветные карты из первой лимитированной коллекции Mastercard.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
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“Начинаем лимитированную выдачу первых цветных карт Mastercard в Киеве. Все цветные карты бесконтактные”, – говорится в сообщении.
Получить новую синюю карту «Универсальная» или бордовую Карту для выплат можно будет в любом из трех столичных отделений ПриватБанка:
О других городах банк сообщит позже.
Клиенты банка могут перевыпустить имеющуюся или сделать новую дебетовую или кредитную мгновенную карту. Новые карты класса Gold, а также Карта Юниора вскоре будут доступны для заказа.
“Новая линейка массовых карт ПриватБанка разработана с учетом последних мировых трендов дизайна. В процессе изготовления используются технологии и решения, которые ранее применялись только для премиальных карт”, – добавили в пресс-службе.
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