ПриватБанк начал выдачу первых цветных карт (фото)

ПриватБанк начал выпускать новые цветные карты из первой лимитированной коллекции Mastercard.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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“Начинаем лимитированную выдачу первых цветных карт Mastercard в Киеве. Все цветные карты бесконтактные”, – говорится в сообщении.

Получить новую синюю карту «Универсальная» или бордовую Карту для выплат можно будет в любом из трех столичных отделений ПриватБанка:

ул. Крещатик, 46а,

ул. Пушкинская, 25а,

ул. Льва Толстого, 13.

О других городах банк сообщит позже.

Клиенты банка могут перевыпустить имеющуюся или сделать новую дебетовую или кредитную мгновенную карту. Новые карты класса Gold, а также Карта Юниора вскоре будут доступны для заказа.

“Новая линейка массовых карт ПриватБанка разработана с учетом последних мировых трендов дизайна. В процессе изготовления используются технологии и решения, которые ранее применялись только для премиальных карт”, – добавили в пресс-службе.

Справка Finance.ua

13 сентября член Правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Алексей Шабан сообщил, что дизайнам карт «Универсальная» и «Карта для выплат» уже 7 лет.