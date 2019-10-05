С 2020 года меняется форма налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах

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В налоговой сообщили об изменениях в декларации об имущественном состоянии и доходах.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
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“С 1 января 2020 года налогоплательщики будут подавать декларацию об имущественном состоянии и доходах по новой форме. Соответствующие изменения в форму налоговой декларации внесены приказом Министерства финансов Украины от 25.04.2019 № 177 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 02 октября 2015 года № 859»”, – говорится в сообщении.
Чем отличается новая форма налоговой декларации от действующей:
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