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С 2020 года меняется форма налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах

С 2020 года меняется форма налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах

В налоговой сообщили об изменениях в декларации об имущественном состоянии и доходах.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

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“С 1 января 2020 года налогоплательщики будут подавать декларацию об имущественном состоянии и доходах по новой форме. Соответствующие изменения в форму налоговой декларации внесены приказом Министерства финансов Украины от 25.04.2019 № 177 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 02 октября 2015 года № 859»”, – говорится в сообщении.

Чем отличается новая форма налоговой декларации от действующей:

  • дополнена строка 8 декларации “категория плательщика” новым критерием “лицо, заявляющее право на налоговую скидку”, который применяется для граждан, декларирующих право на налоговую скидку;
  • расчет суммы налога на доходы физических лиц, на которую уменьшаются налоговые обязательства при использовании права на налоговую скидку, выделены в приложение Ф3;
  • в декларации в разделе II «доходы, которые включаются в общий налогооблагаемый доход» дополнительно выделены доходы «начисленный (выплаченный, предоставленный) в форме вознаграждений и других выплат в соответствии с условиями гражданско-правового характера» и «доход, полученный от физического лица – арендатора, не являющегося налоговым агентом физического лица – арендодателя, от предоставления в аренду (субаренду, эмфитевзис) земельных участков, земельных долей (паев), выделенных или не выделенных в натуре (на местности), расположенных по местонахождению, отличному от налогового адреса арендодателя»;

Справка Finance.ua:

  • С 01.01.2019 уплата налога на доходы физических лиц с доходов от предоставления в аренду земельных участков, земельных долей, выделенных или не выделенных в натуре, осуществляется в соответствии с Кодексом и Бюджетным кодексом Украины по местонахождению таких земельных участков, в связи с чем в новой форме декларации предусмотрены некоторые изменения в порядке расчета налоговых обязательств по налогу.
  • Налоговые обязательства по военному сбору с доходов, полученных от физического лица – арендатора, который не является налоговым агентом физического лица – арендодателя, от предоставления в аренду земельных участков, земельных долей в соответствии с требованиями Кодекса определяются в налоговой декларации. При этом уплата таких обязательств по военному сбору осуществляется по налоговому адресу.
По материалам Finance.UA
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