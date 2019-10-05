В вопросах Приватбанка я буду защищать интересы Украины — Зеленский

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Президент Владимир Зеленский заявляет, что в вопросах Приватбанка будет защищать интересы Украины.
Об этом он сказал во время пресс-марафона в Киеве.
“В вопросах Приватбанка я буду защищать нашу Украину, только интересы Украины”, – подчеркнул Зеленский.
Он напомнил, что следующее судебное заседание в деле по иску Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи этого банка между Минфином и лицами, которые были на тот момент совладельцами финучреждения, состоится 17 октября.
Хозяйственный суд Киева 24 сентября начал рассмотрение иска бывших акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года.
ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка. НБУ, Минфин и ПриватБанк подали апелляцию на это решение.
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