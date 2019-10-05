0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 119 0

В вопросах Приватбанка я буду защищать интересы Украины — Зеленский

В вопросах Приватбанка я буду защищать интересы Украины — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в вопросах Приватбанка будет защищать интересы Украины.

Об этом он сказал во время пресс-марафона в Киеве.

“В вопросах Приватбанка я буду защищать нашу Украину, только интересы Украины”, – подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что следующее судебное заседание в деле по иску Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи этого банка между Минфином и лицами, которые были на тот момент совладельцами финучреждения, состоится 17 октября.

Хозяйственный суд Киева 24 сентября начал рассмотрение иска бывших акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года.

ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка. НБУ, Минфин и ПриватБанк подали апелляцию на это решение.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.