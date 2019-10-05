В вопросах Приватбанка я буду защищать интересы Украины — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в вопросах Приватбанка будет защищать интересы Украины.

Об этом он сказал во время пресс-марафона в Киеве.

“В вопросах Приватбанка я буду защищать нашу Украину, только интересы Украины”, – подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что следующее судебное заседание в деле по иску Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи этого банка между Минфином и лицами, которые были на тот момент совладельцами финучреждения, состоится 17 октября.

Хозяйственный суд Киева 24 сентября начал рассмотрение иска бывших акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года.

ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка. НБУ, Минфин и ПриватБанк подали апелляцию на это решение.