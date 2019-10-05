Закон о "сплите": что Нацбанк обещает лизинговым компаниям

В переходный период, который продлится до 1 июля 2020 года, изменений в регулировании для лизинговых и факторинговых компаний не будет.

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время встречи с представителями этих компаний, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Что планируют сделать:

В переходный период будет начата работа над разработкой нового законодательства для рынков небанковских финансовых услуг.

Ключевым станет рамочный Закон «О финансовых услугах», где будут описаны основные принципы работы рынков, а все специфические требования будут закреплены в секторальном законодательстве, которое будет разрабатываться в сотрудничестве с представителями рынка и экспертами.

Применить пропорциональный подход к регулированию и надзору, ведь компании, которые работают не за счет депозитов населения и бизнеса, требуют менее жесткого регулирования. К ним ключевыми требованиями остаются прозрачная структура собственности, соблюдение законодательства о защите прав потребителей и о финансовом мониторинге.

Планы относительно изменений в подходах к лицензированию:

Рассматривается возможность подхода, при котором лицензируется не каждый вид деятельности отдельно, а целый набор финансовых услуг, которые может оказывать учреждение.

Справка Finance.ua:

12 сентября Верховная Рада Украины приняла закон о «сплите», который делит функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), между Национальным банком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку ( НКЦБФР ).

*Законом предусмотрено, что негосударственные пенсионные фонды подчинят НКЦБФР . Остальные финансовые учреждения будет регулировать Нацбанк.