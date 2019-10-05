Закон о "сплите": что Нацбанк обещает лизинговым компаниям

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В переходный период, который продлится до 1 июля 2020 года, изменений в регулировании для лизинговых и факторинговых компаний не будет.
Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время встречи с представителями этих компаний, сообщает пресс-служба Нацбанка.
Что планируют сделать:
Планы относительно изменений в подходах к лицензированию:
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