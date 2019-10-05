0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 18 0

Закон о "сплите": что Нацбанк обещает лизинговым компаниям

Закон о "сплите": что Нацбанк обещает лизинговым компаниям

В переходный период, который продлится до 1 июля 2020 года, изменений в регулировании для лизинговых и факторинговых компаний не будет.

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время встречи с представителями этих компаний, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Что планируют сделать:

  • В переходный период будет начата работа над разработкой нового законодательства для рынков небанковских финансовых услуг.
  • Ключевым станет рамочный Закон «О финансовых услугах», где будут описаны основные принципы работы рынков, а все специфические требования будут закреплены в секторальном законодательстве, которое будет разрабатываться в сотрудничестве с представителями рынка и экспертами.
  • Применить пропорциональный подход к регулированию и надзору, ведь компании, которые работают не за счет депозитов населения и бизнеса, требуют менее жесткого регулирования. К ним ключевыми требованиями остаются прозрачная структура собственности, соблюдение законодательства о защите прав потребителей и о финансовом мониторинге.

Планы относительно изменений в подходах к лицензированию:

  • Рассматривается возможность подхода, при котором лицензируется не каждый вид деятельности отдельно, а целый набор финансовых услуг, которые может оказывать учреждение.

Справка Finance.ua:

  • 12 сентября Верховная Рада Украины приняла закон о «сплите», который делит функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), между Национальным банком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
  • *Законом предусмотрено, что негосударственные пенсионные фонды подчинят НКЦБФР. Остальные финансовые учреждения будет регулировать Нацбанк.
  • НБУ получит полномочия предоставлять и отбирать лицензии у кредитных союзов, финансовых компаний, ломбардов, др. Также НБУ будет устанавливать требования к деятельности небанковских учреждений.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.