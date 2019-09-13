День финансов, 18 сентября: цифровые "трудовые", больше TruCAM на дорогах, меньше давления на бизнес

Среда, 18 сентября. О новых законопроектах, разнице в зарплатах мужчин и женщин и проблемах с началом отопительного сезона.

Цифровые “трудовые”. Новое правительство планирует уменьшать количество бумажных процессов в государственных органах. Начать планируют с HR отдела. Планируется запретить подачу документов в бумажной форме и перевести весь пакет документов в цифровой формат.

Когда ждать начала отопительного сезона. Законодательство Украины предусматривает начало отопительного сезона в период, когда средняя температура воздуха за 3 суток не превышает 8 °С. Однако отопление в некоторых городах под вопросом из-за долгов перед Нафтогазом. Включение отопления полностью зависит от органов местного самоуправления каждого региона, а именно от того, насколько своевременно они решат стратегические вопросы и погасят долги перед Нафтогазом.

Кстати, правительство утвердило анбандлинг “Нафтогаза”. Кабинет Министров Украины утвердил новую модель анбандлинга Нафтогаза, то есть выделение из подчинения компании газотранспортной системы. В Минэнергетики сообщают, что приняли необходимые решения для того, чтобы обеспечить отделение газотранспортной системы и подписание договора в соответствии с требованиями европейского законодательства.

Уменьшают давление на бизнес. Сегодня Верховная Рада приняла в целом законопроект №1080 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс по уменьшению давления на бизнес. Также планируется повысить ответственность за уклонение от уплаты налогов.

Больше радаров на дорогах. С 19 сентября на украинских дорогах увеличится количество дорожных участков, где полиция будет использовать приборы для фиксации скоростного режима TruCAM. Карту с участками можно увидеть по ссылке. В целом для измерения скорости на дорогах страны используются 100 таких приборов.