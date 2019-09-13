День финансов, 18 сентября: цифровые "трудовые", больше TruCAM на дорогах, меньше давления на бизнес

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Среда, 18 сентября. О новых законопроектах, разнице в зарплатах мужчин и женщин и проблемах с началом отопительного сезона.
Цифровые “трудовые”. Новое правительство планирует уменьшать количество бумажных процессов в государственных органах. Начать планируют с HR отдела. Планируется запретить подачу документов в бумажной форме и перевести весь пакет документов в цифровой формат.
Когда ждать начала отопительного сезона. Законодательство Украины предусматривает начало отопительного сезона в период, когда средняя температура воздуха за 3 суток не превышает 8 °С. Однако отопление в некоторых городах под вопросом из-за долгов перед Нафтогазом. Включение отопления полностью зависит от органов местного самоуправления каждого региона, а именно от того, насколько своевременно они решат стратегические вопросы и погасят долги перед Нафтогазом.
Кстати, правительство утвердило анбандлинг “Нафтогаза”. Кабинет Министров Украины утвердил новую модель анбандлинга Нафтогаза, то есть выделение из подчинения компании газотранспортной системы. В Минэнергетики сообщают, что приняли необходимые решения для того, чтобы обеспечить отделение газотранспортной системы и подписание договора в соответствии с требованиями европейского законодательства.
Уменьшают давление на бизнес. Сегодня Верховная Рада приняла в целом законопроект №1080 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс по уменьшению давления на бизнес. Также планируется повысить ответственность за уклонение от уплаты налогов.
Больше радаров на дорогах. С 19 сентября на украинских дорогах увеличится количество дорожных участков, где полиция будет использовать приборы для фиксации скоростного режима TruCAM. Карту с участками можно увидеть по ссылке. В целом для измерения скорости на дорогах страны используются 100 таких приборов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сравнили зарплаты мужчин и женщин в Украине (инфографика)10 ч. назад - 1325 9
Стало известно, сколько украинцев довольны качеством газаВчера, 20:05 - 713 6
Экономист спрогнозировал курс доллара к концу года4 ч. назад - 7597 3
Идею продавать SIM-карты по паспорту поддержали треть украинцев6 ч. назад - 503 3
Экономист спрогнозировал курс доллара к концу года4 ч. назад - 7597 3
Межбанк: НБУ сдерживал укрепление гривныВчера, 18:10 - 6406 5
Курс наличного доллара6 ч. назад - 2337
Стало известно, когда украинцам ожидать начала отопительного сезона2 ч. назад - 1956 1
Межбанк: среда может сыграть на руку гривне7 ч. назад - 1590
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)Вчера, 15:10 - 432
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1153
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 926 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 1833 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 803