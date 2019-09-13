Цифровизация бумажных документов по трудоустройству: что предлагает правительство

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Украинские власти будут постепенно уменьшать количество бумажных процессов в государственных органах. Начать планируют с отрасли, на которую приходится большая часть бумажного документооборота — кадрового (он же HR).
Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook.
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“По моей оценке, только на канцелярию вокруг кадровых документов государство тратит 50-100 млн грн ежегодно. А сколько впустую тратится времени и талантов — оценить невозможно”, – заявил он.
Среди главных изменений министр предлагает:
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