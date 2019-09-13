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Цифровизация бумажных документов по трудоустройству: что предлагает правительство

Цифровизация бумажных документов по трудоустройству: что предлагает правительство

Украинские власти будут постепенно уменьшать количество бумажных процессов в государственных органах. Начать планируют с отрасли, на которую приходится большая часть бумажного документооборота — кадрового (он же HR).

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook.

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“По моей оценке, только на канцелярию вокруг кадровых документов государство тратит 50-100 млн грн ежегодно. А сколько впустую тратится времени и талантов — оценить невозможно”, – заявил он.

Среди главных изменений министр предлагает:

  • Запрет на подачу документов в бумажной форме для приема на работу или на конкурсы. Для этого нужно прививать цифровую грамотность госслужащим. Также Дубилет рассказал, что все уже подают электронные декларации в НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции), а ЭЦП (электронная цифровая подпись) у всех госслужащих тоже есть.
  • Избавление от лишних бумаг: копии дипломов, информации о связанных компаниях (для которых есть реестр), копии паспортов, автобиография и многое другое. Дубилет также предлагает отменить трудовые книжки, что позитивно оценит бизнес.
  • Перевод в цифровой формат всего оборота, который касается конкурсов, найма, отпусков, командировок, увольнений, архивов.
  • Упрощение логики согласований: блок-схемы, по которым документы “ходят” по кабинетам, упростят и сократят в 3-4 раза.
  • Создание единого реестра госслужащих. Сейчас HR-информация рассредоточена по разным органам в самых разных форматах, а внедрение реестра позволит централизовать и коммуникации, и многие другие HR-аспекты.
По материалам Finance.UA
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