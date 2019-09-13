Правительство утвердило новую модель разделения Нафтогаза, необходимую для заключения договора на транзит газа

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Кабинет Министров Украины утвердил новую модель анбандлинга Нафтогаза, то есть выделение из подчинения компании газотранспортной системы.
Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время пресс-конференции, посвященной итогам заседания правительства 18 сентября.
«Могу констатировать: да, мы приняли необходимые решения для того, чтобы обеспечить отделение газотранспортной системы и подписание договора в соответствии с требованиями европейского законодательства», – сообщил Оржель.
Отметим, что разделение Нафтогаза на 2 компании (известное как анбандлинг Нафтогаза) и выделение оператора газотранспортной системы в отдельное юридическое лицо необходимо для выполнения Украиной своих обязательств в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража и Третьей энергетической директивы ЕС.
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