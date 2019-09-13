Правительство утвердило новую модель разделения Нафтогаза, необходимую для заключения договора на транзит газа

Кабинет Министров Украины утвердил новую модель анбандлинга Нафтогаза, то есть выделение из подчинения компании газотранспортной системы.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время пресс-конференции, посвященной итогам заседания правительства 18 сентября.

«Могу констатировать: да, мы приняли необходимые решения для того, чтобы обеспечить отделение газотранспортной системы и подписание договора в соответствии с требованиями европейского законодательства», – сообщил Оржель.

Отметим, что разделение Нафтогаза на 2 компании (известное как анбандлинг Нафтогаза) и выделение оператора газотранспортной системы в отдельное юридическое лицо необходимо для выполнения Украиной своих обязательств в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража и Третьей энергетической директивы ЕС.