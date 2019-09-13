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Стало известно, когда украинцам ожидать начала отопительного сезона

Стало известно, когда украинцам ожидать начала отопительного сезона

Включение отопления полностью зависит от органов местного самоуправления каждого региона, а именно от того, насколько своевременно они решат стратегические вопросы и погасят долги перед Нафтогазом.

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Алена Бабак, министр развития общин и территорий Украины, сообщила о необходимости своевременного начала отопительного сезона в каждом городе.

На встрече с Верховной Радой и Кабмином Владимир Зеленский отметил, что профильные ведомства обязаны доложить о ситуации по подготовке к сезону отопления до 20 сентября. Они должны уведомить соответствующие органы о графике накопления газа и угля, а также о готовности каждого региона к зиме. После этого каждую неделю должен происходить мониторинг этих составляющих.

Законодательство Украины предусматривает начало отопительного сезона в период, когда средняя температура воздуха за 3 суток не превышает 8 °С.

Однако отопление в некоторых городах в зимний период до сих пор под вопросом из-за их значительных долгов перед Нафтогазом. Компания обнародовала список производителей тепла, нарушающих требования по минимальной оплате для поставок им газа.
 
Со списком городов и предприятий с задолженностью можно ознакомиться по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • До 25 сентября потребители могут осуществить подписку на газ для отопительного сезона по летней цене.
  • Сейчас цена газа, по которой Нафтогаз продает его в сентябре газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4 493,64 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов).
По материалам Finance.UA
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