Стало известно, когда украинцам ожидать начала отопительного сезона

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Включение отопления полностью зависит от органов местного самоуправления каждого региона, а именно от того, насколько своевременно они решат стратегические вопросы и погасят долги перед Нафтогазом.
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Алена Бабак, министр развития общин и территорий Украины, сообщила о необходимости своевременного начала отопительного сезона в каждом городе.
На встрече с Верховной Радой и Кабмином Владимир Зеленский отметил, что профильные ведомства обязаны доложить о ситуации по подготовке к сезону отопления до 20 сентября. Они должны уведомить соответствующие органы о графике накопления газа и угля, а также о готовности каждого региона к зиме. После этого каждую неделю должен происходить мониторинг этих составляющих.
Законодательство Украины предусматривает начало отопительного сезона в период, когда средняя температура воздуха за 3 суток не превышает 8 °С.
Однако отопление в некоторых городах в зимний период до сих пор под вопросом из-за их значительных долгов перед Нафтогазом. Компания обнародовала список производителей тепла, нарушающих требования по минимальной оплате для поставок им газа.
Со списком городов и предприятий с задолженностью можно ознакомиться по ссылке.
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