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На дорогах Украины появится больше радаров для измерения скорости (инфографика)

На дорогах Украины появится больше радаров для измерения скорости (инфографика)

На автомобильных дорогах Украины с четверга, 19 сентября, увеличится количество дорожных участков, где сотрудники Департамента патрульной полиции использовать приборы для фиксации скоростного режима TruCAM.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.

“С 19 сентября на дорогах Украины добавляется 17 новых и будут расширены 8 существующих участков автодорог (с повышенным уровнем аварийности), на которых будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM”, – говорится в сообщении.

В целом для измерения скорости на дорогах страны используются 100 таких приборов.

“И мы делаем это не для того, чтобы привлечь побольше к ответственности или собрать как можно больше штрафов. Наша цель в другом – предупредить это правонарушение и приучить водителей быть ответственными на дороге”, – добавил Билошицкий.

Кредитные карты для водителей

Также он напомнил, что приборы используют максимально открыто:

  • Публикуется карта с участками, где измеряют скорость движения;
  • Об использовании приборов измерения скорости водителей будут уведомлять дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений;
  • В местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

Справка Finance.ua

  • В населенных пунктах ограничение скорости составляет 50 км/ч.
  • Штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч составляет 255 грн.
  • Штраф за превышение скорости более чем на 50 км/ч – 510 грн.
  • За превышение скорости от начала использования приборов (октябрь 2018) патрульные вынесли более 302 тысяч административных постановлений.
По материалам Finance.UA
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