На дорогах Украины появится больше радаров для измерения скорости (инфографика)

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На автомобильных дорогах Украины с четверга, 19 сентября, увеличится количество дорожных участков, где сотрудники Департамента патрульной полиции использовать приборы для фиксации скоростного режима TruCAM.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.
“С 19 сентября на дорогах Украины добавляется 17 новых и будут расширены 8 существующих участков автодорог (с повышенным уровнем аварийности), на которых будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM”, – говорится в сообщении.
В целом для измерения скорости на дорогах страны используются 100 таких приборов.
“И мы делаем это не для того, чтобы привлечь побольше к ответственности или собрать как можно больше штрафов. Наша цель в другом – предупредить это правонарушение и приучить водителей быть ответственными на дороге”, – добавил Билошицкий.
Также он напомнил, что приборы используют максимально открыто:
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