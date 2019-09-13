На дорогах Украины появится больше радаров для измерения скорости (инфографика)

На автомобильных дорогах Украины с четверга, 19 сентября, увеличится количество дорожных участков, где сотрудники Департамента патрульной полиции использовать приборы для фиксации скоростного режима TruCAM.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.

“С 19 сентября на дорогах Украины добавляется 17 новых и будут расширены 8 существующих участков автодорог (с повышенным уровнем аварийности), на которых будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM”, – говорится в сообщении.

В целом для измерения скорости на дорогах страны используются 100 таких приборов.

“И мы делаем это не для того, чтобы привлечь побольше к ответственности или собрать как можно больше штрафов. Наша цель в другом – предупредить это правонарушение и приучить водителей быть ответственными на дороге”, – добавил Билошицкий.

Также он напомнил, что приборы используют максимально открыто:

Публикуется карта с участками, где измеряют скорость движения;

Об использовании приборов измерения скорости водителей будут уведомлять дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений;

В местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

Справка Finance.ua