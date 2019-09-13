Верховная Рада приняла изменения в УК и УПК по уменьшению давления на бизнес

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Народные депутаты на утреннем пленарном заседании Верховной Рады приняли в целом законопроект №1080 о внесении изменений в Уголовный кодекс (УК) и Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) по уменьшению давления на бизнес.
Соответствующий проект закона поддержали 347 народных депутатов.
Читайте также: Депутаты приняли за основу законопроект об обличителях коррупции
Проект закона предусматривает изменения в УК и УПК Украины относительно уменьшения давления на бизнес.
Его целью является устранение практики применения статьи 205 УК Украины как инструмента злоупотреблений и способом, не соответствующим цели уголовной ответственности, и гуманизация уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы смогут ввозить авто без налога - законопроектВчера, 11:02 - 67250 21
Как отключиться от централизованного отопленияВчера, 14:01 - 10688 12
ГФС оштрафовала Триолан на 3,7 млрд грнВчера, 16:14 - 2920 9
lifecell запускает новый тариф за 20 грнВчера, 12:11 - 10957 9
Стало известно, сколько украинцев довольны качеством газаВчера, 20:05 - 500 5
lifecell запускает новый тариф за 20 грнВчера, 12:11 - 10957 9
Как отключиться от централизованного отопленияВчера, 14:01 - 10688 12
Межбанк: НБУ сдерживал укрепление гривныВчера, 18:10 - 4825 5
Поправки к законопроектам о РРО и кэшбэке: что известноВчера, 15:35 - 3247
Какие документы нужно предоставить для получения пособия многодетным семьямВчера, 13:02 - 3148 2
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)Вчера, 15:10 - 281
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1101
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 881 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 1777 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 775