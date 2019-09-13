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Верховная Рада приняла изменения в УК и УПК по уменьшению давления на бизнес

Верховная Рада приняла изменения в УК и УПК по уменьшению давления на бизнес

Народные депутаты на утреннем пленарном заседании Верховной Рады приняли в целом законопроект №1080 о внесении изменений в Уголовный кодекс (УК) и Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) по уменьшению давления на бизнес.

Соответствующий проект закона поддержали 347 народных депутатов.

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Проект закона предусматривает изменения в УК и УПК Украины относительно уменьшения давления на бизнес.

Его целью является устранение практики применения статьи 205 УК Украины как инструмента злоупотреблений и способом, не соответствующим цели уголовной ответственности, и гуманизация уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.

По материалам УНН
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