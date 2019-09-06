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День финансов, 9 сентября: законопроект о налоговой амнистии, цены на газ, круглосуточная работа СЭП

День финансов, 9 сентября: законопроект о налоговой амнистии, цены на газ, круглосуточная работа СЭП

Понедельник, 9 сентября. Что будет вместо бумажных билетов в транспорте, и как вернуть деньги, если была переплата по коммунальным услугам.

Законопроект о налоговой амнистии. Согласно законопроекту о налоговой амнистии, чтобы воспользоваться спецдекларированием, налогоплательщику необходимо подать специальную декларацию и уплатить налоговые обязательства по скрытым доходам. Законопроект предусматривает общую ставку 5% и пониженную 2,5% – при инвестировании в облигации госзайма.

Газ для населения. Как сообщает председатель комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус, газ для населения в сентябре будет дешевле на 115 гривен, тогда как в целом снижение тарифа на газ в течение последних 5 месяцев составило около 30%. Также в правительстве надеются, что в октябре будут снижены тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей.

Как вернуть деньги, если была переплата по коммуналке. Если в квитанциях по услугах ЖКХ начали приходить завышенные тарифы, то необходимо оформить обращение о возврате средств. Бланк обращения можно найти в интернете. В бланке указать свои данные и добавить платежки. Обращение отправить на поставщика услуг.

Отправить деньги можно будет круглосуточно. Система электронных платежей будет работать в круглосуточном режиме. Как утверждают в Нацбанке, это позволит расширить доступ клиентов к финансовым услугам, увеличить количество безналичных расчетов, а также даст возможность банкам и их клиентам обеспечить проведение чувствительных ко времени платежей.

Конец эпохе бумажных билетов. С 1 ноября в киевском наземном транспорте не будут продавать бумажные билеты, а в метрополитене – жетоны и “зеленые” карты. В наземном транспорте можно будет использовать только электронный билет или карту киевлянина для льготников.

По материалам Finance.UA
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