Когда перестанут продавать бумажные билеты для наземного транспорта

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С 1 ноября в киевском наземном транспорте не будут продавать бумажные билеты, а в метрополитене – жетоны и “зеленые” карты.
Об этом журналистам сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров
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По его словам, для проезда можно будет использовать только электронный билет или карту киевлянина для льготников. Также оплатить проезд в наземке можно будет банковской карточкой, которую сейчас тестируют. Как сообщалось раньше, зеленые карточки и жетоны все еще будут использоваться с постепенным выводом из оборота.
С начала ноября из наземного транспорта исчезнут и кондукторы, поскольку уже не будет потребности в реализации бумажных билетов. Этим специалистам предложат сменить профиль на контролеров – их заданием будет проверка проезда в специальной системе на устройствах.
По данным Назарова, с внедрением Kyiv smart card власти потратили 360 млн грн для оборудования муниципального наземного транспорта, переоборудование Киевского метрополитена обошлось в 5 млн, а закупка терминалов стоила 60 млн грн.
Сейчас компании ведут переговоры с частными перевозчиками, чтобы залучить их к проекту на шести маршрутах.
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