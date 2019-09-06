Когда перестанут продавать бумажные билеты для наземного транспорта

С 1 ноября в киевском наземном транспорте не будут продавать бумажные билеты, а в метрополитене – жетоны и “зеленые” карты.

Об этом журналистам сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров

Читайте также: Как вернуть деньги за зеленую карту метро

По его словам, для проезда можно будет использовать только электронный билет или карту киевлянина для льготников. Также оплатить проезд в наземке можно будет банковской карточкой, которую сейчас тестируют. Как сообщалось раньше, зеленые карточки и жетоны все еще будут использоваться с постепенным выводом из оборота.

С начала ноября из наземного транспорта исчезнут и кондукторы, поскольку уже не будет потребности в реализации бумажных билетов. Этим специалистам предложат сменить профиль на контролеров – их заданием будет проверка проезда в специальной системе на устройствах.

По данным Назарова, с внедрением Kyiv smart card власти потратили 360 млн грн для оборудования муниципального наземного транспорта, переоборудование Киевского метрополитена обошлось в 5 млн, а закупка терминалов стоила 60 млн грн.

Сейчас компании ведут переговоры с частными перевозчиками, чтобы залучить их к проекту на шести маршрутах.