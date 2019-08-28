Как вернуть деньги за "зеленую" карту метро

Метрополитен Киева автоматизирует оплату проезда, из-за чего жетоны и “зеленые” карты выводятся из обращения до 31 октября 2019 года. Таким образом в городе внедряется единый е-билет для любого транспорта Kyiv smart card.

Об этом сообщает пресс-служба КП “Киевский метрополитен”.

“Зеленую” карту метро можно сдать в любой кассе – пассажиру вернут ее залоговую стоимость. Пользователь получит залоговую стоимость, что зависит от времени приобретения карты.

При условии ее покупки до 07.02.2015, пассажир получит 7 грн с 07.02.2015 до 13.07.2018 – 12 грн с 14.07.2018 – 15 грн.

Единый электронный билет для проезда во всех видах муниципального транспорта Kyiv smart card возврату не подлежит. Его цена составляет 50 грн. Если в течение 364 дней карта не используется, ее аннулируют без возможности восстановления. Более того, невозможен также и возврат средств за поездки, закупленные на карту.

В случае потери Kyiv smart card пассажир может заблокировать ее через персональный е-кабинет или позвонив на горячую линию (044) 366 55 55. В случае потери, поездки можно будет перенести на новую карту после ее регистрации.