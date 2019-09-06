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Как вернуть деньги, переплаченные за услуги ЖКХ

Как вернуть деньги, переплаченные за услуги ЖКХ

Поставщики коммунальных услуг часто выставляют украинцам в платежках ЖКХ завышенные счета за воду, газ и тепло.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал начальник Главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко. Чиновник дал украинцам рекомендации, как вернуть деньги, переплаченные за услуги ЖКХ.

Станислав Куценко привел пример тарифа за теплоснабжение. Он составляет 1400 грн за гигакалорию. Однако есть города-рекордсмены – Смела, Черкасская область, Кировоградская область, где переплата была почти на 1000 грн.

Представитель Минюста рассказал, что делать людям, которые поняли, что они платят больше:

  • Нужно вбить в интернете в поиск “как платить по честной платежке”, или проект “Я имею право”,
  • Перейти по ссылке, чтобы оформить соответствующее обращение о возврате средств.
  • В полях обращения содержится информация – кто является поставщиком услуги, какая услуга предоставляется, и данные непосредственно заявителя. Необходимо вписать ваши данные – ФИО, адрес, квартира. Добавить платежки. Если есть договор с поставщиком услуг – также добавить.
  • Обращение отправить на поставщика услуги – тепла, газа, горячей воды.

Как сэкономить на коммуналке

Также он порекомендовал обратиться с жалобой в Госпродпотребслужбу. Если обращение будет проигнорировано, обращаться в суд.

По материалам Finance.UA
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