Газ для населения в сентябре подешевеет

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Газ для населения Украины в сентябре будет дешевле на 115 гривен, тогда как в целом снижение тарифа на газ в течение последних 5 месяцев составило около 30%.
Об этом заявил председатель комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус во время заседания Согласительного совета парламента.
“Цена газа для населения в сентябре будет снижена примерно на 115 гривен за тысячу кубометров. Таким образом, за последние 5 месяцев снижение цены газа для населения составляет уже около 30%”, – отметил Герус.
По его словам, также есть надежда, что в октябре тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей будут снижены еще на 10 коп.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Жилье в Украине подорожает: озвучен прогноз на аренду и продажуВчера, 20:01 - 6591 10
Польше не хватает рабочих рукВчера, 10:30 - 17469 7
Электромобилям разрешат ездить по полосам для общественного транспортаВчера, 04:00 - 1671 5
Как украинцы откладывают деньгиВчера, 12:01 - 14756 4
Кто получит надбавку при перерасчете пенсийВчера, 17:00 - 52879 3
Кто получит надбавку при перерасчете пенсийВчера, 17:00 - 52879 3
Размер пенсии по возрасту зависит от двух показателей - ПФ7 ч. назад - 9397 1
Жилье в Украине подорожает: озвучен прогноз на аренду и продажуВчера, 20:01 - 6591 10
Водителей предупредили о новом виде мошенничества патрульных3 ч. назад - 6069 2
На что украинцы тратят больше всего денегВчера, 21:01 - 2815
FlixBus начинает тестировать водородные автобусы3 ч. назад - 86
Немцы показали интерьер «солнечного» электромобиля Sono SionВчера, 01:01 - 2505
Новые Apple Watch будут отслеживать качество снаПозавчера, 15:10 - 505
В Киеве впервые выложили пешеходный переход LED-брусчаткой06.09.2019, 13:10 - 834
Porsche презентовала свой первый электрокар Taycan (видео)05.09.2019, 12:10 - 710