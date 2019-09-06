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Газ для населения в сентябре подешевеет

Газ для населения в сентябре подешевеет

Газ для населения Украины в сентябре будет дешевле на 115 гривен, тогда как в целом снижение тарифа на газ в течение последних 5 месяцев составило около 30%.

Об этом заявил председатель комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус во время заседания Согласительного совета парламента.

“Цена газа для населения в сентябре будет снижена примерно на 115 гривен за тысячу кубометров. Таким образом, за последние 5 месяцев снижение цены газа для населения составляет уже около 30%”, – отметил Герус.

По его словам, также есть надежда, что в октябре тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей будут снижены еще на 10 коп.

Справка Finance.ua:

  • В июне 2019 года “Нафтогаз” отпускал газсбытам природный газ для нужд населения по единой цене 6299,00 грн/тыс.куб.м (без НДС).
  • В июле цены на газ для населения снижены до 4905,675 грн/тыс. куб.м. без НДС.
  • В августе «Нафтогаз» снизил отпускные цены на газ для газсбытов, который они должны поставить населению, до 4653,544 грн/тыс. куб.м без НДС. Это примерно на 5,14% ниже, чем в июле.

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По материалам Finance.UA
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