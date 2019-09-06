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Налоговая амнистия: какую ставку предусматривает законопроект и как воспользоваться правом

Налоговая амнистия: какую ставку предусматривает законопроект и как воспользоваться правом

Законопроект о налоговой амнистии предусматривает общую ставку 5% и пониженную 2,5% – при инвестировании в облигации госзайма.

Текст законопроекта обнародовали на сайте Верховной Рады.

“В результате введения налоговой амнистии ожидается быстрое и значительное увеличение доходной части бюджета без необходимости привлечения дополнительных ресурсов для самостоятельного выявления контролирующими органами скрытого дохода и дальнейшего обжалования начисленных денежных обязательств и пени в административном и судебном порядке”, – говорится в сообщении.

Законопроект устанавливает нормативное определение понятия специальное декларирование:

  • фактически это режим освобождения плательщиков налогов – физических лиц от юридической ответственности за нарушения налогового законодательства, имевшие место на протяжении любого одного или нескольких налоговых периодов до 1 января 2020 года включительно, при условии дальнейшей уплаты налоговых обязательств, в порядке, сроках и размерах, предусмотренных этим законопроектом.

К кому не будет применяться спецдекларирование:

  • к налоговым агентам, доходам (активам), полученным преступным путем – коррупционным, или связанным с ними правонарушениям.
  • также доходам, которые были выявлены по результатам налоговой проверки контролирующими органами до 1 января 2020 года.

Как воспользоваться правом на спецдекларирование?

Налогоплательщики будут обязаны подать специальную декларацию с 1 января по 31 марта 2020 года и уплатить налоговые обязательства по скрытым доходам в размере:

  • 5 процентов – для валютных ценностей, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей (паев) в имуществе юридических лиц, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности и/или финансовых инструментов;
  • 10 процентов – для всех других имущественных прав;
  • 2,5 процента – для активов, за счет которых состоялась покупка облигаций внутреннего государственного займа, выпущенных НБУ.

Кроме этого, перед подачей спецдекларации в отношении денежных средств, банковских металлов и других валютных ценностей налогоплательщик должен будет размесить такие активы на счетах в финучреждениях Украины. Такие активы должны храниться на таких счетах не менее 365 календарных дней после 31 марта 2020 года.

В спецдекларации не указывается информация об источниках происхождения или приобретения объектов декларирования:

  • В течение 90 дней после 31 марта 2020 года контролирующие органы могут провести экспертную оценку активов, заявленных в спецдекларации.
  • На основании такой оценки они могут определить сумму налогового обязательства и составить соответствующее налоговое уведомление-решение, которое может быть обжаловано в общем порядке.

Законопроект предусматривает, что доходы на сумму 100 000 гривен:

  • будут считаться подтвержденными без подачи Специализированной декларации;
  • будут считаться амнистированными без каких-либо дополнительных условий;
  • уплата налогов по ним не будет требоваться;
  • налоговые проверки источников получения не будут проводиться.
По материалам Finance.UA
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