Налоговая амнистия: какую ставку предусматривает законопроект и как воспользоваться правом

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Законопроект о налоговой амнистии предусматривает общую ставку 5% и пониженную 2,5% – при инвестировании в облигации госзайма.
Текст законопроекта обнародовали на сайте Верховной Рады.
“В результате введения налоговой амнистии ожидается быстрое и значительное увеличение доходной части бюджета без необходимости привлечения дополнительных ресурсов для самостоятельного выявления контролирующими органами скрытого дохода и дальнейшего обжалования начисленных денежных обязательств и пени в административном и судебном порядке”, – говорится в сообщении.
Законопроект устанавливает нормативное определение понятия специальное декларирование:
К кому не будет применяться спецдекларирование:
Как воспользоваться правом на спецдекларирование?
Налогоплательщики будут обязаны подать специальную декларацию с 1 января по 31 марта 2020 года и уплатить налоговые обязательства по скрытым доходам в размере:
Кроме этого, перед подачей спецдекларации в отношении денежных средств, банковских металлов и других валютных ценностей налогоплательщик должен будет размесить такие активы на счетах в финучреждениях Украины. Такие активы должны храниться на таких счетах не менее 365 календарных дней после 31 марта 2020 года.
В спецдекларации не указывается информация об источниках происхождения или приобретения объектов декларирования:
Законопроект предусматривает, что доходы на сумму 100 000 гривен:
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