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Систему банковских платежей переводят в круглосуточный режим

Систему банковских платежей переводят в круглосуточный режим

Система электронных платежей Национального банка Украины будет работать в круглосуточном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

“Возможность осуществления платежей на круглосуточной ежедневной основе будет способствовать расширению доступа клиентов к финансовым услугам, росту доли безналичных расчетов, а также предоставит возможность банкам и их клиентам обеспечить проведение чувствительных ко времени платежей”, – говорится в сообщении.

Введение круглосуточного режима работы системы планируется осуществить в два этапа:

1. Переход на расширенный регламент работы СЭП. Будет предусматривать доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю с учетом технологического перерыва в один час при переходе на новый день.

2. Реализация в СЭП “бесшовного” режима работы 24/7. переход от текущего к следующему банковскому дню будет осуществляться мгновенно, без приостановления приема платежей в СЭП при переходе на новый день.

По материалам Finance.UA
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