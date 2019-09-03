День финансов, 6 сентября: гривна уступает только лире, вторая пенсия с Приват24, ускоренная доставка от «Укрпочты»

Пятница, 6 сентября. Расскажем, в чем опередила гривну турецкая лира, и как позаботиться о второй пенсии с помощью Приват24:

Вторая пенсия с Приват24. Если вы не генерал, не судья или другой чиновник высокого ранга, то о будущей пенсии лучше заблаговременно позаботиться самому. Государственной на безбедную старость вряд ли хватит. Один из способов обеспечить себе достойную пенсию – заключить договор с негосударственным пенсионным фондом. Проще всего это сделать в интернет-банке Приват24. В нашем новом материале рассказываем, как это сделать.

Учетная ставка. А что если до 8%? По словам председателя НБУ Якова Смолия, темп снижения учетной ставки до нейтрального уровня 8% будет зависеть от рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения. Регулятор видит возможности для быстрого снижения учетной ставки при условии ускорения реализации структурных реформ. Также важной предпосылкой является устойчивое замедление инфляции.

С его слов, для снижения кредитных ставок необходимы качественные реестры и соответствующий доступ специальных регистраторов для внесения в них изменений. Чтобы удешевить кредиты для бизнеса и ипотечные кредиты, необходима имплементация законов о защите прав кредиторов и проведение судебной реформы.

Кстати, в новом видео на Youtube-канале Finance.ua авторитетный эксперт Алексей Козырев уже спрогнозировал: что будет с инфляцией, будет ли она снижаться, как обещали ранее, и что будет с учетной ставкой НБУ? Смотрите видео ниже, чтобы узнать прогноз эксперта.👇

Уступаем только лире. За последние 12 месяцев украинская гривна укрепилась едва ли не больше всех остальных валют мира, уступив лишь турецкой лире. Такие данные приводит Национальный банк Украины. Единственная валюта, относительно которой гривна ослабла за последние 12 месяцев – турецкая лира.

Ускоренная доставка от «Укрпочты». «Укрпочта» запускает функцию ускоренной доставки в Соединенные Штаты. В компании отмечают, что дополнительную услугу в Штаты запустили из-за популярности этого направления доставки. Сервис доступен только для мелких пакетов – международного отправления, предельная масса которого не должна превышать 2 кг.

За что могут заблокировать Карту киевлянина. За передачу Карты киевлянина посторонним лицам, не имеющим льготы. Об этом сообщили

в пресс-службе Киевского метрополитена. При обнаружении таких случаев соответствующая карта блокируется на определенное время, и владелец оплачивает проезд на общих основаниях.