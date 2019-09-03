Гривна стала второй в рейтинге валют, которые больше всего укрепились за последний год — Нацбанк (инфографика)

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За последние 12 месяцев украинская гривна укрепилась едва ли не больше всех остальных валют мира, уступив лишь турецкой лире.
Такие данные приводит Национальный банк Украины.
“Единственная валюта, относительно которой гривна ослабла за последние 12 месяцев – турецкая лира (+4%). Соответственно, нетрудно догадаться, что валюта Украины сегодня является №2 в мире по темпам укрепления в годовом измерении”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, в абсолютном большинстве стран мира с динамическими валютами зафиксирован дефицит текущих счетов платежных балансов.
“Укрепление их валют связано с существенным притоком прямых и портфельных инвестиций или наращиванием внешней задолженности. Среди 15 стран, чьи валюты больше всего выросли к доллару США за последний год, таких 9. Среди них и Украина”, – добавили в Нацбанке.
По данным НБУ, больше всего по отношению к гривне ослабилась валюта Венесуэлы – на 99,9%, однако точных данных по девальвации этой валюты в Нацбанке назвать не могут. Также за последний год относительно гривны ослабился курс российского рубля (на 8%) и доллара США (на 11,3%).
В то же время в Нацбанке отмечают, что в 10-летнем измерении гривна вошла в перечень валют, которые сильнее всего девальвировали. Так, относительно евро гривна девальвировала на 120%, относительно китайского юаня — на 171%, относительно американского доллара — на 183,8%.
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